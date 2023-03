Lager für 100.000 Tonnen Blech – 13.000 Lkw-Fahrten weniger

Neunkirchen/Weidenau. Die EMW Stahl Service in Neunkirchen richtet ein Lager in Weidenau ein und setzt auf die Kreisbahn Siegen-Wittgenstein.

Mit dem Ziel der Standortkonzentration hat die EMW Stahl Service GmbH, ein Geschäftsbereich der Schäfer Werke Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen, den nördlichen Teil des ehemaligen Produktionsgeländes der EEW Bergrohr in Weidenau erworben. Die Immobilie umfasst rund 23.000 Quadratmeter Gewerbefläche, Produktionshallen und eine eigene Anbindung an den Schienenverkehr.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Transporte von der Straße auf die Schiene verlagert

Auf dem ehemaligen Produktionsgelände entsteht ein Lager mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen Stahlfeinblech mit Erweiterungsmöglichkeit. Die Werkshallen werden mit modernster Technik ausgestattet. Darunter neue ­Krananlagen für vier Umschlagbereiche sowie ein durchdachtes Verlade- und Sicherheitskonzept. Insgesamt wurden Investitionen im zweistelligen Millionenbereich getätigt.

EMW Stahl-Service-Center Als eines der größten werksunabhängigen Stahl-Service-Center Europas liefert die EMW Coils, Spaltband, Zuschnitte und Ronden an die stahlverarbeitende Industrie. Aufgeteilt auf die zwei Standorte Neunkirchen und Treuen (Sachsen) lagern bei der EMW ständig über 220.000 Tonnen Feinblech. Nahezu alle marktgängigen Qualitäten liegen abrufbereit: Standard- und Sondergüten, feuer- und elektrolytisch verzinkt, kaltgewalzt, warmgewalzt und feueraluminiert. Auf sechs Spalt-, drei Multiblanking-, zwei Tafelanlagen und einer Querteilanlagen verarbeitet EMW Bleche von 0,4 bis 6 Millimeter Dicke mit Coilgewichten bis 32 Tonnen. Ein umfassendes Paket an Automobil- und Industriegüten, hochfesten Stählen und Emailliergüten sowie eine leistungsstarke Organisation für die Transportlogistik gehören zu den besonderen Spezialitäten des Unternehmens. Die EMW ist ein Geschäftsbereich der international erfolgreichen Unternehmensgruppe Schäfer Werke mit Sitz in Neunkirchen.

Durch stetiges Wachstum in den letzten Jahren wurden immer wieder neue Außenlager an diversen Standorten aufgebaut – eine logistische Herausforderung hinsichtlich Warenverfügbarkeit und -transport, stellt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung fest. Durch die Konzentration der zahlreichen bisher erforderlichen Außenlager auf diesen neuen zentralen Standort konnte deren Anzahl von dreizehn auf drei Lager reduziert werden. „Die Standortkonzentration bringt viele Vorteile mit sich durch die starke Verlagerung des Warentransportes auf den klimafreundlicheren Schienenverkehr und führt zur Entlastung des Straßenfernverkehrs – ein deutliches Plus für die Region und die Umwelt.“

Coils „just in time“ von Weidenau nach Neunkirchen

„Die langjährige und gute Zusammenarbeit mit der Kreisbahn Siegen-Wittgenstein und der Deutschen Bahn hat sich auch in diesem Projekt bewährt und führt zu einer deutlichen Verlagerung des Logistikaufwandes – weg von der Straße und hin zum umweltfreundlicheren Gleisverkehr“, sagt Michael Mockenhaupt, Vorsitzender der Geschäftsführung der EMW Stahl Service GmbH, „damit haben wir unser Ziel der Standortkonzentration auf unserem Weg zu deutlich mehr Nachhaltigkeit erreicht.“

Gut die Hälfte der bislang notwendigen Lkw-Transporte entfallen. Dank des Gleisanschlusses auf dem Gelände in Weidenau kann von dort die etwa 25 Kilometer entfernte Produktionsstätte am Hauptstandort Pfannenberg in Neunkirchen just-in-time per Güterzug beliefert werden. Angeliefert werden Coils, die zu Spaltbändern, Lochblechen und Ronden weiterverarbeitet werden.

600.000 Tonnen Stahl im Jahr auf die Bahn

Zukünftig werden mindestens zwei Drittel des Wareneingangs mittels Schiene erfolgen. Schon jetzt werden 300.000 Tonnen Stahl pro Jahr von der Straße auf die Schiene gebracht – zukünftig geplant sind 600.000 Tonnen. Im Gegenzug werden 13.000 Lkw-Fahrten eingespart. Durch die Optimierung der logistischen Prozesse werde so auch die gesamte Region deutlich vom Schwerlastverkehr entlastet, stellt das Unternehmen fest,

+++ Lesen Sie auch: Krisengipfel Hellertalbahn: Nach Unglück Lösungen in Sicht +++

„Wer seine Güter mit der Bahn transportiert, trägt in hohem Maße zur CO 2 -Einsparung bei. Ein Güterzug spart über 80 Prozent der Kohlendioxidemissionen im Vergleich zum Transport auf der Straße. Das macht die Schiene zum nachhaltigsten Transportmittel“, sagt Kai Maaß, Leiter Regionalvertrieb Deutschland von DB Cargo., „wir haben die EMW in ihrem Vorhaben gern unterstützt, um gemeinsam noch mehr Güter auf die klimafreundliche Schiene zu verlagern und die Straßen zu entlasten.“

Sowohl die DB Cargo AG als auch die Kreisbahn Siegen-Wittgenstein haben ein Konzept für die Eingangs- und Ausgangsverkehre für den Standort Weidenau erarbeitet. Eingehende Waggons werden am gleichen Tag ent- und wieder beladen. Die Zustellung am Produktionsstandort in Neunkirchen/Pfannenberg erfolgt am selben Tag.

Freien Grunder Eisenbahn und Kleinbahn Weidenau-Deuz

„In den letzten zwei Jahrzehnten konnten wir das schienenseitige Transportaufkommen über unsere Eisenbahninfrastruktur der Freien Grunder Eisenbahn zum Pfannenberg verzehnfachen. Es freut uns außerordentlich, nun gemeinsam das nächste Kapitel der Zusammenarbeit aufzuschlagen und die EMW auch mit einem Gleisanschluss an der Kleinbahn Weidenau-Deuz begrüßen zu dürfen“, so Christian Betchen, Geschäftsführer der KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein .

+++ Lesen Sie auch: Holz an Bord: Containerzüge erstmals von Kreuztal an die See +++

Das EMW Stahl-Service-Center hat aufgrund seiner Nachhaltigkeitsleistungen erst kürzlich das silberne EcoVadis-Zertifikat erhalten. EcoVadis hat sich zum weltweit größten und zuverlässigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen von Unternehmen entwickelt und ein internationales Netzwerk von mehr als 100.000 bewerteten Unternehmen aufgebaut. Als Familienunternehmen ist die Schäfer Werke Gruppe mit über 1000 Mitarbeitenden seit 1937 in der Stahlverarbeitung tätig. Der Geschäftsbereich EMW zählt mit zwei Standorten zu den größten werksunabhängigen Stahl-Service-Center Europas.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland