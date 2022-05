Landtagswahl Siegen: Christian Zaum kandidiert für die AfD

Siegen-Wittgenstein. Bei der NRW-Landtagswahl 2022 tritt Christian Zaum im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein 2 für die AfD an. Hier gibt er Einblick in seine Positionen.

Am 15. Mai wird der 18. nordrhein-westfälische Landtag gewählt, 206.375 Menschen dürfen in den beiden Siegen-Wittgensteiner Wahlkreisen abstimmen. Wir haben die Kandidatinnen und Kandidaten der sechs in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien um eine kurze Vorstellung dessen gebeten, was sie im Falle ihres Einzugs in den NRW-Landtag tun möchten – und zwar bezogen auf vier Altersgruppen, die in der Summe die Gesamtgesellschaft abbilden. Diesmal: Christian Zaum, AfD, Wahlkreis 127 (Kreuztal, Hilchenbach, Netphen, Wilnsdorf, Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück).

Landtagswahl Siegen: Das möchte Christian Zaum (AfD) für Kinder (0 – 14 Jahre) tun

„Als Lehrer ist mir eine optimale und den Begabungen entsprechende Förderung unserer Kinder und Jugendlichen ein Herzensanliegen. Erfolgreiche Bildung beginnt spätestens in der Grundschule. Und das bedeutet, dass wieder Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt wird – Ersteres am besten nach der bewährten Fibel-Methode und nicht mit Schreiben nach Gehör. Alle Schüler sollten wieder eine verbundene Handschrift ausbilden. Die AfD setzt sich dabei für Klassenstärken von 12 bis 20 Kindern ein.

Das dreigliedrige Schulsystem müssen wir zeitgemäß weiterentwickeln: Gymnasien sollten keine neuen Gesamtschulen werden. Technische Oberschulen (die den Realschulen gleichgestellt werden) machen jungen Menschen Lust auf technische Berufe und bilden Fachkräfte aus – in enger Verzahnung mit den Betrieben. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler müssen an Gymnasien auch besonders gefördert werden. Dies könnte zu einer erweiterten Abi-Prüfung führen. Es kann nicht sein, dass junge Menschen in NRW ein Bildungssystem durchlaufen, das mittlerweile im Ländervergleich nur noch Rang 12 erreicht.

Alle sprechen von der Digitalisierung, man muss sie nur auch planvoll angehen. Es reicht nicht, Geld in die Schulen zu pumpen. Es braucht Personal, um sinnvolle Konzepte für digitales Lernen zu entwickeln und vor Ort zu implementieren. Die AfD fordert deshalb für Schulen einen digitalen Hausmeister, damit Lehrer sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können.

So haben junge Menschen wieder die Chancen, die sie verdienen, und gleichzeitig machen wir unser rohstoffarmes Land zukunftsfest.

Das Tragen von Kopftüchern lehnen wir für unter 14-jährige Mädchen strikt ab. Und noch was: Masken tragen wir künftig in der Schule bitte nur noch im Karneval!“

Christian Zaum ist bei der NRW-Landtagswahl am 15. Mai Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 127 (Siegen-Wittgenstein 2). Foto: Christian Zaum

Landtagswahl Siegen: Das hat Christian Zaum (AfD) für junge Leute (14 – 35 Jahre) vor

„Während der ,Rushhour of Life’ erfahren junge Erwachsene Belastungen und Herausforderungen, die sie aus der Schulzeit nicht kannten: Partnersuche, Berufswahl und -einstieg, Kinder-Erziehung, eigene Wohnung oder Hausbau. Und manchmal alles gleichzeitig. Da sollte der Staat die Leistungsträger stützen und schützen, statt ihnen über die Hälfte ihres Einkommens gleich wieder abzuknöpfen. In einem Land zu leben, wo man bis Mitte Juli für den Staat arbeitet, ist für engagierte junge Menschen keine prickelnde Perspektive. Erst recht nicht bei 7% Inflation, exorbitant gestiegenen Immobilien- und Kraftstoffpreisen und auf stetig schlechter werdenden Straßen. Geben wir das Geld bitte wieder für die eigenen Leute aus, statt für eine Migrationsindustrie und einen überbordenden Sozialstaat. Hören wir damit auf, deutsche Steuergelder in Europa und der Welt freigiebig mit der Gießkanne zu verteilen.“

Landtagswahl Siegen: Das plant Christian Zaum (AfD) für Erwachsene (35 – 70 Jahre)

„Holen wir uns unsere Demokratie zurück! Eine Mehrheit der Deutschen ist mittlerweile nicht mehr davon überzeugt, dass man seine Meinung frei sagen könne. Meinungsfreiheit ist aber eine unabdingbare Voraussetzung für eine gelingende Demokratie. Niemand sollte mehr Angst vor Ausgrenzung oder Benachteiligung haben müssen, weil er in der Öffentlichkeit dem Zeitgeist widerspricht. Wo alle dasselbe erzählen, wird schließlich meistens gelogen.

Zur Person Christian Zaum, 52, wohnt in Bad Laasphe. Von Beruf ist er Gymnasiallehrer. Seit 2018 ist er Mitglied der AfD. Er ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag Siegen-Wittgenstein.

Insofern möchte ich den Bürger auch dringend von 18,36 € Zwangsgebühren für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk befreien, der schon längst nicht mehr überparteilich arbeitet und sich – von reichlichen Gebühren gemästet – wie Mehltau über die Meinungsfreiheit legt. Und auch im Unterhaltungsbereich kenne ich persönlich niemanden unter 60 Jahren, der sich die langweiligen und einförmigen Formate der Öffentlichen überhaupt noch anschaut.“



Landtagswahl Siegen: Das will Christian Zaum (AfD) für Senioren (ab 70 Jahre) machen

„Ältere Menschen brauchen eine funktionierende Gesundheitsversorgung – auch in der Fläche. Der Konzentrationsprozess in der Krankenhauslandschaft muss deshalb auf ein sinnvolles Maß reduziert werden. Pflege- und Gesundheitsberufe müssen aufgewertet werden, damit wir auch im Alter in guten Händen sind. Den Lebensabend wollen wir schließlich mit unseren Enkeln und nicht mit Geldsorgen verbringen. Aber auch Arzneimittel und Medizinprodukte müssen wieder im Inland produziert werden, damit sie sicher verfügbar sind. Deutschland soll wieder die Apotheke der Welt werden.

Dringender Handlungsbedarf besteht aber auch im Bereich der inneren Sicherheit, wenn sich Senioren im Ruhrgebiet nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr vor die Tür trauen, ist Handlungsbedarf. Sicherheit ist ein Grundrecht, ihre Gewährleistung eine Grundpflicht des Staates.“

