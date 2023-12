Auch Siegerländer Bauernfamilien sind am Sonntag mit Berufskollegen aus dem Westerwald nach Berlin aufgebrochen.

Agrardiesel Landwirte aus Siegen und Umland demonstrieren in Berlin

Siegen Auch Landwirte aus dem Siegerland sind in der Nacht zum Montag in den Bus gestiegen, um gegen die Sparbeschlüsse in Berlin zu demonstrieren.

Die von Bundeskanzler, Finanzminister und Wirtschaftsminister im Bundeshaushalt vorgeschlagene Streichung der Steuererleichterung beim Agrardiesel und der Wegfall des Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftlichen Maschinen wird vom Berufsstand nicht akzeptiert. Die Bauernfamilien protestieren. In Berlin kamen heute über 3000 Landwirte und Landwirtinnen mit Schleppern oder angereist mit Bus, Bahn oder Pkw zusammen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen.

Mit dabei waren zehn Landwirte aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, 15 aus dem Märkischen Kreis und fünf aus dem Hochsauerland. Im Märkischen Kreis sind Daheimgebliebene aus Solidarität mit vielen Traktoren nach Lüdenscheid gefahren und haben zu einem Mahnfeuer in Schalksmühle aufgerufen. Die Olper Landwirte versammeln sich voraussichtlich am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz zu einem Mahnfeuer.

Henenr Braach und Kollegen sind zuversichtlich

Die südwestfälischen Vorsitzenden der Landwirtschaftlichen Kreisverbände Ulrich Brinckmann (Märkischer Kreis), Michael Richard (Olpe), Henner Braach (Siegen-Wittgenstein) und Wilhelm Kühn (Hochsauerlandkreis) sind zuversichtlich, dass der Protest des Berufsstandes gehört wird und die Einsparungen wenigstens in Teilen zurückgenommen werden. Immerhin habe Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am Morgen des 18. Dezember in Berlin bereits gesagt, dass diese Kürzungen den Sektor überforderten und die Schmerzgrenzen seiner Ansicht nach überschritten seien, berichtet der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband.

Der in der Landwirtschaft eingesetzte Agrardiesel wird kaum im Straßenverkehr, aber immer für betriebliche Arbeiten eingesetzt, betont der Verband. Gleiches gelte für die Nutzung der durch Landwirtschaft betriebenen Kraftfahrzeuge, die fast ausschließlich auf Feldern im Einsatz seien.

