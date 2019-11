Langenholdinghausen: Mit dem Auto in die Hecke

Schwer verletzt wurde ein 72-jähriger Autofahrer bei einem Unfall, der am Dienstagmittag auf der Olper Straße passiert ist. Der aus Richtung Niederholzklau kommende Fahrer kam am Ortseingang nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, zertrümmerte eine Werbe-Ortstafel des Heimatvereins und landete schließlich in einer vier Meter Hecke.

Die Feuerwehr befreite den Verunglückten aus seinem Fahrzeug, das später mit einer Seilwinde aus dem dichten Gebüsch gezogen wurde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass gesundheitliche Probleme des Fahrers Ursache für den Unfall waren. Die Olper Straße wurde für eine Stunde voll gesperrt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.