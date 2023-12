Siegerland Heimatliebe liegt im Trend – Produkte aus dem Siegerland werden immer beliebter. Wir haben die schönsten Geschenkideen für Weihnachten gesammelt.

Ein Geschenk aus der Region – das wollen viele Menschen an Weihnachten verschenken. Heimatliebe liegt im Trend. Und es gibt zahlreiche Produkte mit Siegerländer Bezug, die bei Beschenkten für große Freude sorgen können. Wer auf der Suche nach Geschenkideen ist, könnte in dieser Auflistung fündig werden. Es handelt sich dabei um eine Auswahl der Redaktion, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Geschenkideen aus Siegen-Wittgenstein: Kleidung mit Worten auf Siegerländer Platt

Mehrere Unternehmen aus der Region haben sich darauf spezialisiert, die Liebe zur Heimat auf Kleidung für Erwachsene und Kinder zu verewigen. So druckt das Geschäft „Heimeligmacher“ aus Netphen, „zero27one“ aus Siegen und das Siegener Modelabel „Moanet“ zum Beispiel Siegerländer-Platt-Begriffe auf ihre Shirts und Hoodies.

Bei „Heimeligmacher“ in Netphen gibt es auch Baby- und Kinderkleidung mit Siegerländer Bezug. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Auch Simone und Martin Zimmermann bieten bei ihrer Marke „Echt Sejerlänner“ Kleidung, Tassen und Drucke beschriftet mit Worten und Wendungen der Siegerländer Mundart an. T-Shirts lassen sich bei den Unternehmen in der Regel für um die 30 Euro bekommen, Pullover sind teurer.

Vor einiger Zeit präsentierten Simone und Martin Zimmermann ihre Produktlinie „Echt Sejerlänner“ im Pop-up-Store in der Siegener Oberstadt. Foto: Florian Adam / WP

Papeterie aus dem Siegerland: Poster mit Hilchenbach, Siegen und mehr

Wer die Region lieber auf Papier festgehalten sehen will, könnte bei Lydia Huckenbeck fündig werden. Sie verkauft ihre Poster, Karten und andere Produkte mit und ohne Siegerländer Bezug unter dem Namen „Kreativ-Maschine“ und hat alles dafür selbst illustriert. So gibt es zum Beispiel Hilchenbach als Poster-Motiv – zu sehen sind darauf die Ginsburg, die Breitenbach-Talsperre und ein paar Fachwerkhäuser des historischen Marktplatzes (10,50 Euro).

Lydia Huckenbeck gestaltet Karten und Poster mit und ohne regionalen Bezug. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Einige Touristik-Informationen aus der Region bieten überdies Kalender mit Siegerländer Motiven an. Kult ist der Dilldappen-Kalender von Autor und Cartoonist Matthias Kringe (12,95 Euro). Zudem gibt es auch einen Siegerländer-Platt-Kalender von Nico Eggers und seinem Netphener Team (11,95 Euro).

Matthias Kringe hat den Dilldappen-Kalender für 2024 herausgebracht. Es ist der 41., den der Cartoonist den Siegerländer Fabelwesen widmet. Foto: Florian Adam / WP

Alles rund um das Siegerland: Bücher und Medien als Geschenkideen

Ein Wimmelbuch mit Siegen-Wittgensteiner Motiven für Kinder ab zwei Jahren (19,95 Euro) hat der Kreuztaler Björn Jaiser gestaltet – dort kann die Region immer wieder neu entdeckt werden.

Björn Jaiser hat das Wimmelbuch „Mir wimmeln!“ gestaltet, das Siegen-Wittgensteiner Orte und Helden zeigt. Foto: Ina Carolin Pfau / Siegen

Bücher mit regionalem Bezug gibt’s ebenfalls, zum Beispiel die Tristan-Irle-Krimis von Ralf Strackbein oder die Romane von Anette Schäfer (beides ab rund 12 Euro). Wer Werke lokaler Autoren lesen möchte, sollte sich am besten im stationären Handel beraten lassen. Dort werden die Bücher der Siegerländer Autorinnen und Autoren häufig zum Kauf angeboten.

Ähnliches gilt für Wanderführer, wie etwa „Siegerland und Wittgenstein“ von Claudia Irle-Utsch (16,90 Euro), oder Büchern mit Ausflugszielen in Siegen-Wittgenstein (zum Beispiel „ 111 Orte in Siegen-Wittgenstein, die man gesehen haben muss“ (16, 95 Euro) von Jörn Heller und „Glücksorte in und um Siegen“ von Susanne Propach und Sabine Ullrich (15,99 Euro)).

Das Siegerland Quiz von Inga Hoffmann ist bereits in der zweiten Auflage erschienen. Foto: Selina Hartmann Droste Verlag GmbH und Grupello Verlag / Siegen

Wer lieber „zocken“ statt viel lesen möchte, kann sich beim „Siegerland Quiz“ (rund 13 Euro) austoben. Und wer sich zurücklehnen und zuschauen will, für den könnte der Film „Siegen-Wittgenstein von oben“ etwas sein, der in der Region die Kinosäle füllte und den es mittlerweile auf Blu-ray, DVD und Datenstick zu kaufen gibt (ab rund 23 Euro).

Kulinarisches aus dem Siegerland: „Siegberg Gin“, Schnaps und Süßes

Die Brennerei „4 Hasen“ des ehemaligen Hilchenbacher Bürgermeisters Hans-Peter Hasenstab bietet feine Liköre, Geiste, Schnäpse und mehr an. Zusammen mit ihm entwickelten Christian Klein, Sinje und Guido Müller auch den „Siegberg Gin“ (40 Euro).

Der „Siegberg-Gin“ : Erfunden von Christian Klein, Sinje und Guido Müller, gebrannt wird er von Hans-Peter Hasenstab. Foto: Hendrik Schulz / WP

Wer lieber Kaffee statt Alkohol trinken möchte, könnte bei den Kaffeeröstereien in der Region fündig werden, wie etwa in der „Kathreiner‘s Kaffeerösterei“ in Seelbach oder bei „Pagnia“ oder der „Röstwelt“ in der Siegener Oberstadt. 250 Gramm Kaffee kostet bei den Anbietern um die 10 Euro.

In der Kathreiner´s Kaffeerösterei gibt’s Kaffee mit regionalem Bezug. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

Allerlei Süßes mit Siegerländer Bezug gibt’s ab rund 10 Euro im Naschwerk in Siegen, wie etwa Rubenskugeln, „Sejerlänner Erzbrogge“ (Knusperflakes mit Vollmilch- oder Zartbitterschokolade) und vieles mehr. Senf aus der Region stellt „Jeffel-Senf“ her.

Siegen und Umgebung erkunden: Aktiv-Gutschein als Geschenk?

Wer lieber in der Region aktiv werden möchte, kann auch Gutscheine für Aktionen im Siegerland verschenken: Bei einem Escape-Game des „MysteRiOOMs“ in Freudenberg können Rätsel gelöst und zugleich Freudenberg erkundet werden, Ähnliches gilt für das „Escape Game Siegen“ in der Siegener Oberstadt. Teils kann die Gutscheinhöhe flexibel angepasst werden.

Mit dem Tablet und Augmented Reality an der frischen Luft Hinweisen nachgehen und Rätsel lösen: Siegen hat das erste Outdoor-Adventure-Game. Foto: Hendrik Schulz / WP

