Leiter Polizeiwache Siegen: In Innenstadt keine Angst haben

Siegen. 100 Tage ist Polizeihauptkommissar Michael Wurmbach als Leiter der Polizeiwache Siegen im Amt. Anlass genug, um eine erste Bilanz zu ziehen.

„Der unmittelbare Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, immer unterwegs und als erster vor Ort zu sein, wenn etwas passiert - das macht den besonderen Reiz der Arbeit in der Polizeiwache Siegen aus.“ Das sagt Michael Wurmbach. Der 58-jährige Erste Polizeihauptkommissar ist neuer Leiter der Polizeiwache Siegen und jetzt seit rund 100 Tagen im Amt.

Siegen: Innenstadt für das Sicherheitsgefühl der Menschen besonders wichtig

Etwa 100 Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein gehören zur Polizeiwache Siegen. Diese ist nicht nur für die Universitäts- und Kreisstadt zuständig, sondern auch für Freudenberg. „Wenn jemand die 110 wählt und in Siegen oder Freudenberg Polizei gebraucht wird, werden wir alarmiert“, erläutert Wurmbach: „Egal ob es um Ladendiebstahl, häusliche Gewalt, eine Schlägerei, einen Raub- oder Banküberfall oder um die Aufnahme eines Unfalls geht.“

Die Polizeiwache Siegen ist auch für die Siegener Innenstadt zuständig. „Aus Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern wissen wir, dass sich im Bereich rund um den Bahnhof und bis zum neuen Siegufer manche unsicher fühlen“, erläutert Landrat Andreas Müller: „Dem möchte ich durch den ‘Treffpunkt Sicherheit’ in der Bahnhofstraße entgegenwirken. Hier arbeiten wir als Kreispolizeibehörde eng mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegen zusammen, zeigen Präsenz und sind jederzeit ansprechbar“, so der Landrat, der zugleich Leiter der Kreispolizeibehörde ist.

Auch Michael Wurmbach ist sich der besonderen Bedeutung der Siegener Innenstadt für das Sicherheitsgefühl der Menschen bewusst: „In diesem Bereich halten sich oft junge Männer in Gruppen auf. Das löst manchmal - insbesondere bei Frauen, die alleine unterwegs sind - Verunsicherung aus, auch wenn diese jungen Männer in der Regel gar keine Straftäter sind“, betont Wurmbach.

Niemand müsse Angst haben, durch die Siegener Innenstadt zu gehen, betont er. Laut Statistik ist der Innenstadtbereich auch kein besonderer Verbrechensschwerpunkt. Trotzdem ist die sichtbare Präsenz von Polizei und Ordnungsamt in der Siegener Innenstadt wichtig, betonen Andreas Müller und Michael Wurmbach unisono: „Denn nur so können wir Unsicherheiten und Ängsten entgegenwirken und den Menschen das Gefühl der Sicherheit geben, das sie benötigen.“

Siegen: 100 Tage Leiter der Polizeiwache Siegen – Michael Wurmbach zieht Bilanz

Seit über 40 Jahren im Polizeidienst- Der neue Leiter der Polizeiwache Siegen ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er hat im Laufe seiner über 40-jährigen Dienstzeit vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Polizei gesammelt. Nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst war er zuerst im Oberbergischen Kreis als Dienstgruppenleiter eingesetzt, bevor er 1995 zur Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wechselte.

Hier war er zu Beginn in der damaligen Polizeiinspektion Kreuztal/Bad Berleburg als Leiter des Einsatztrupps Kriminalität tätig, danach als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiwache Kreuztal und ab 2006 bei der Polizeiwache Siegen. 2014 wechselte er in die Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz. Ab 2017 war er Dienstgruppenleiter in der Polizei-Leitstelle und für die Einsatzkoordination im gesamten Kreisgebiet zuständig. Zuletzt leitete er vier Jahre lang das Dezernat für Technik und war damit für den Fuhrpark, das Waffen- und Gerätewesen und die IT-Technik zuständig. Am 1. September dieses Jahrs kehrte er als Nachfolger von Thilo Theis, der in den Ruhestand verabschiedet wurde, als Leiter zur Polizeiwache Siegen zurück.

Die ersten einhundert Tage waren vor allem durch Corona geprägt, bilanziert Michael Wurmbach. Aber es gab auch bereits zwei „außergewöhnliche Ereignisse“ - nämlich zwei Brandserien in Freudenberg und Siegen. „In beiden Fällen konnten die Kolleginnen und Kollegen einen Tatverdächtigen bzw. die Täter jeweils in Tatortnähe festnehmen“, freut sich Wurmbach über diese Erfolge. Mit Blick auf die Zukunft wünscht sich der neue Leiter der Wache Siegen vor allem „Respekt für die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag ihren Dienst tun und für die Menschen da sind. Und dass sie jeden Tag gesund zu ihren Familien zurückkehren!“.

