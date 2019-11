Unfall Linienbus erfasst Fußgängerin vor Bahnhof in Siegen

Siegen. Eine Frau überquert die Straße vor der City-Galerie in Siegen und wird von einem Linienbus angefahren. Sie kommt verletzt ins Krankenhaus.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr versuchte eine 61-jährige Fußgängerin, in Höhe der City-Galerie die Fahrbahn in Richtung Sieg-Carré zu überqueren.

Dabei wurde sie von einem Linienbus erfasst, der in Richtung Berliner Straße fuhr. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

