Lions Siegen: Tolle Familienpreise für viele gute Zwecke

Siegen. Der Lions Club Siegen-Krönchen gibt erstmals keinen Adventskalender heraus, sondern veranstaltet eine Weihnachtslotterie. Warum alle profitieren:

Es gibt wieder mehr als 300 Preise. Zielgruppe sind vor allem Kinder, Jugendliche und Familien. Die Erlöse sind wieder für gute Zwecke bestimmt. Und unsere Zeitung veröffentlicht wieder die Gewinnzahlen. Und doch ist diesmal etwas ganz Wesentliches anders bei der Dezemberaktion des Lions Clubs Siegen-Krönchen: Diesmal gibt es nämlich keinen Adventskalender mit 24 Türchen, sondern eine Weihnachtslotterie, für die die Gewinnzahlen an zwei Tagen bekannt gegeben werden: Nikolaustag und Heiligabend. Jedes Los kostet 5 Euro.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Kalender kommen traditionell gut an“, sagt Activity-Beauftragte Ingeborg Kellnhofer. Etliche Clubs geben diese seit vielen Jahren heraus, der noch relativ junge Club Siegen-Krönchen – im Frühjahr 2016 gegründet – tat es auch schon zwei Mal. „Aber wir wollten mal etwas Neues ausprobieren“, erklärt Ingeborg Kellnhofer. Es sei die erste Lions-Lotterie in Siegen. Für das Format sprach dabei noch ein weiterer Punkt. „Wir wussten nicht, wie sich das mit Corona entwickelt“, sagt Club-Präsidentin Agnes Bürger-Gödde. Unklar war vor allem, ob die Vorverkaufsstellen verlässlich geöffnet und ob Verkaufsstände möglich sein würden. Ein großer Vorteil der Lotterie in diesem Zusammenhang: Die Lose passen in einen üblichen Briefumschlag und sind deshalb auch online bestellbar. Bei den großformatigen Kalendern „wäre das etwas schwieriger gewesen“, merkt Ingeborg Kellnhofer an.

Lions Siegen-Krönchen legt Schwerpunkt auf Kinder und Familien: Etwas gemeinsam tun

Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro, unter anderem ein Tablet, ein Fahrrad, einen E-Book-Reader. Vor allem aber gibt es Gutscheine für Freizeitaktivitäten wie eine Ballonfahrt oder Stand up Paddling, Besuche im Apollo-Theater, im Museum für Gegenwartskunst oder im Freizeitpark Erlebnisberg Kappe in Winterberg, auch Besuche in Cafés oder im Kino, außerdem ein Familienticket für den Affen- und Vogelpark Eckenhagen. „Unser Schwerpunkt sind Kinder und Familien“, beschreibt Ingeborg Kellnhofer die Kriterien für die Auswahl der Gewinne. „Es geht immer auch darum, etwas gemeinsam mit anderen zu machen.“

Mitmachen: So geht’s Die Lose können zum Preis von 5 Euro auf www.lionsclub-siegen-kroenchen.de bestellt werden. Auflage: 2500 Stück. Vorverkaufsstellen sind unter anderem MankelMuth in Weidenau und Kreuztal, Weinaug Bücher und Papier in Netphen, das Museum für Gegenwartskunst in Siegen, die Christliche Bücherstube in Geisweid und Rewe Dreysse (Poststelle) in Wilnsdorf. Die komplette Liste gibt es auf der Homepage der Lions. Außerdem baut der Club Verkaufsstände auf: das nächste Mal am Samstag, 20. November, von 11 bis 17 Uhr auf der Oberstadtbrücke in Siegen.

Die Überraschung, ob das eigene Los einen Treffer landet, gibt es diesmal nicht über 24 Tage verteilt, sondern an zwei Stichtagen. Der Großteil der siegreichen Losnummern wird am Montag, 6. Dezember, in unserer Zeitung, auf siegen und auf lionsclub-siegen-kroenchen.de bekanntgegeben. Dann zeigt sich nicht nur, ob das eigene Los etwas gewonnen hat – sondern gegebenenfalls auch, was. Abgeholt werden können die Preise in der Siegener Oberstadt bei Engel & Völkers, Kölner Straße 1. Damit ist die Sache aber noch nicht durch: Denn alle Lose – auch die, die bereits gewonnen haben – sind im Topf für den Hauptpreis, der am Freitag, 24. Dezember, vergeben wird: Eine dreitägige Familienreise nach Hamburg mit Besuch eines Musicals.

Von Weihnachtslotterie der Siegener Lions profitieren Flutopfer, Waisenkinder, ...

Der Lions Club Siegen-Krönchen fördert mit den Erlösen diverse Projekte und Einrichtungen in der Region: Die Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen, die „Bienen-AG“ in Langenholdinghausen, die Siegener Kinder- und Jugendtreffs, die „Entdeckungsreise im Museum für Gegenwartskunst“ für Grundschulkinder im Kreis Siegen-Wittgenstein. Unterstützung gibt es außerdem für den in Wilnsdorf sitzenden Verein „Ekukhanyeni – Hilfe für Waisenkinder in Südafrika“ und im Zuge der Flutopfer-Hilfe für die Kita Rappelkiste in Ahrweiler. Diese hätte ihren Eröffnungstermin aufgrund der Überschwemmungsschäden im Sommer verschieben müssen, wenn die Lions nicht bereits Hilfe organisiert hätten: Binnen kurzer Zeit trugen sie aus in der heimischen Region vorhandenen Beständen Mobiliar und Ausstattung für zwei Gruppenräume zusammen und lieferten diese ins Katastrophengebiet – so dass zumindest ein Provisorium eröffnen konnte. „Wir unterstützen Projekte sachgebunden“, erläutert Ulrich Gödde, Vorsitzender des Fördervereins von Siegen-Krönchen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Auch die Preise, die möglicherweise nicht abgeholt werden, finden gute Verwendung: Der Förderverein wird sie für karitative Zwecke zur Verfügung stellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland