Für die Menschen heißt es aufgrund des Coronavirus zurzeit, die Freizeitaktivitäten drastisch runterzuschrauben und nur noch, wenn es unbedingt nötig ist, nach draußen zu gehen. Die Amphibien, die pünktlich zu dieser Jahreszeit zu den Laichgewässern wandern, müssen aber an vielen Stellen davor geschützt werden, von Autos überfahren zu werden, so auch in Littfeld. Dazu bauen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sogenannte Krötenschutzzäune auf.

Matthias Jung aus Littfeld macht das schon seit 1990 am unteren Teil des Altenbergs in Littfeld. „Vor 30 Jahren wurde er noch belächelt, wenn er die Netze spannte und mindestens zweimal am Tag die Kröten aus den Eimern holte und auf die andere Straßenseite brachte. Mittlerweile ist das für uns opportun“, erzählt Volker Bosch vom Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen. Oder anders gesagt: Matthias Jung, der bei der Gemeinde Neunkirchen Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter ist, hat mittlerweile viele Mitstreiter. Sie setzten sich jedes Jahr für die Kröten und Frösche ein, die von der Seite des Modellflugplatzes zu den Biotopen am Fuße des Grubengeländes wandern.

Krötenwanderung Littfeld Krötenwanderung Littfeld

Da der Altenberg seit dem 16. März wieder für den Durchgangsverkehr geöffnet ist, leben die Amphibien dort gefährlich. Darum haben sich Helmut Münker, Horst Hambloch, Friedhelm Kroes, Willi Ruthenbeck, Hans-Jürgen Jung und Volker Bosch Anfang dieser Woche am Fuße des Altenbergs getroffen und rund 800 Meter dieser grünen Krötenschutzzäune aufgebaut. Rund alle 20 Meter sind schwarze Eimer im Boden eingelassen. „Wenn die Kröten entlang der Schutzzäune wandern, fallen sie in eine der Eimer,“ erklärt Volker Bosch.

Siegerland: Kröten wandern zu unterschiedlichen Zeiten

Zweimal am Tag laufen Helferinnen und Helfer des Heimatvereins Littfeld-Burgholdinghausen entlang der Zäune, leeren diese Eimer aus und bieten den Amphibien so die Möglichkeit, in den Biotopen den Laich abzulegen. Früh morgens und abends vor dem Schlafen gehen, sind die Helfer dann noch einmal im Einsatz. Sanft werden die Kröten dann im Eimer getragen. Im südlichen Siegerland sind die Amphibien, beispielsweise im Leimbachtal, schon seit zwei Wochen unterwegs. In Littfeld liegt das Gebiet in einem etwas kühleren Bereich, weshalb die kleinen Tiere dort später mit ihrer Wanderung begonnen haben.

Siegen und Umland Tierschutz im Internet Der NABU dokumentiert die Wanderung der Kröten seit 2020 tagesaktuell auf seiner Homepage. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Amphibienschutz und die Möglichkeit, lokale Gruppen zu finden, um sich zu beteiligen.

„Wenn die Temperaturen dann aber passen und es feucht ist – die Kröten mögen es am liebsten regnerisch – wandern sie richtig los und für uns beginnt die meiste Arbeit“, erklärt Matthias Jung. Eine Arbeit, die die Helfer des Heimatvereins Littfeld-Burgholdinghausen gerne machen. Denn Arten- und Naturschutz steht bei ihnen genauso auf der Fahne, wie die Brauchtumspflege.

