Kreuztal: Heiße Asche im Müll verursacht Brand in Littfeld

Littfeld. In Littfeld brannte ein Mülleimer, nachdem heiße Asche hineingeworfen wurde. Auch die Hauswand und ein Fliegenschutznetz wurden beschädigt

Heiße Asche war am Montagvormittag die Ursache für einen Mülleimerbrand in der Straße „Alte Wiese“ im Kreuztaler Stadtteil Littfeld.

Im Glauben, sie sei ausreichend abgekühlt, war die Asche gegen 10 Uhr in den Mülleimer geworfen worden. Rund eine Stunde später hatte ein Nachbar dann dunklen Rauch an der Hauswand aufsteigen sehen und den Notruf gewählt. Mit einem Gartenschlauch wurden bereits von einem Mieter sowie dem Hauseigentümer erste Löschversuche unternommen. Jedoch war der Mülleimer, der unter einer Eingangstreppe stand, komplett zusammengeschmolzen. Durch die Hitzeentwicklung war sogar ein Fliegenschutznetz an einem Fenster in rund vier Metern Höhe geschmolzen. Der dunkle Ruß hatte ebenfalls an der Hauswand Spuren hinterlassen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten die Putzschicht an der Hauswand, um weitere Glutnester ausfindig zu machen und abzulöschen. Ein Nachbar, der sich an der Einsatzstelle zugleich als Gutachter zu erkennen gab, schätzte den Schaden im Gespräch mit der Polizei auf 25.000 Euro.

