Live Music Hopping Siegen: Wandern von Location zu Location

Siegen. Bald findet wieder das „Siegener Live Music Hopping“ statt: Das Programm verspricht Musik von Solokünstlern und Bands. Alle Infos:

Bald können Musikbegeisterte wieder von Location zu Location in der Siegener Unter- und Oberstadt wandern: Am Samstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr beginnt das „Siegener Live Music Hopping“. Die Veranstaltung findet bereits zum achten Mal statt. „Rückblickend auf die vergangenen Jahre war die Veranstaltung ein großer Erfolg“, schreiben die Veranstalter in der Einladung. „Inzwischen kann die Veranstaltung als Tradition angesehen werden, die aus der Stadt nicht mehr wegzudenken ist.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In den vergangenen Jahren fand das Festival mit freiem Eintritt statt. Das wurde von den Besuchern so gut angenommen, dass sie sich auch in diesem Jahr wieder darüber freuen dürfen. Dies sei dank der Unterstützung der zahlreichen Sponsoren und Partner möglich, schreibt der Veranstalter. Das Organisationsteam des Kneipenfestivals freut sich sehr darüber, dass in diesem Jahr 15 Locations teilnehmen.

+++ Lesen Sie auch: Große Solidarität mit Israel: 350 Menschen bei Kundgebung in Siegen +++

Der Einlass startet in den meisten Locations am nächsten Samstag ab 19 Uhr. Das Programm beginnt dann im Anschluss ab 20 Uhr. Ab dann können die Besucher, wie gewohnt, zwischen allen Gastronomiebetrieben pendeln. In der gesamten Stadt bieten Bands, DJs und andere Künstler dem Publikum in zahlreichen Locations ein buntes und vielfältiges Programm. „Die große Bandbreite des Programms wird für jeden Musikgeschmack und jedes Alter etwas zu bieten haben“, heißt es in der Ankündigung. Eine umfangreiche Auflistung der Bands, Locations und des gesamten Programms des Abends ist auf der Homepage des Festivals zu finden.

+++ Lesen Sie auch: Kreuztal: Neuer Laden Junkermarkt – „Das ist ja toll hier“ +++

Beim diesjährigen Live Musik Hoppings unterstützen die Veranstalter im Rahmen einer Spendenaktion den Siegener Verein RaBauKi. „Wichtig war uns, dass wir eine Organisation direkt in der Region unterstützen. Der Siegener Verein RaBauKi möchte etwas machen, was anderen Menschen hilft oder Spaß macht. RaBauKi sorgt zum Beispiel dafür, dass es Bauspielplätze und Kinderbauernhöfe im Siegerland gibt“, teilen die Veranstalter mit.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Das „Live Music Hopping“ Kneipenfestival stehe nicht nur für Unterhaltung und Spaß, sondern auch für Zusammenhalt und Gemeinschaft. „Jeder Besucher ist herzlich willkommen und dazu eingeladen, glücklich und unbeschwert den Abend bei einem guten Getränk und toller Musik zu feiern“, betonen die Veranstalter.

Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es auf der Internetseite www.live-music-hopping.de oder bei Facebook unter www.facebook.com/SiegenerLiveMusicHopping sowie bei Instagram unter www.instagram.com/siegener_live_music_hopping

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland