Livestream: Nazitreffen und „Geheimplan gegen Deutschland“

Siegen Die Ergebnisse der Correctiv-Recherchen zu einem Geheimtreffen von Rechtsradikalen sind heute Thema in einem Livestream. Hier gibt es die Infos.

Um die von Correctiv enthüllten Pläne von Rechtsextremen geht es am Mittwoch, 17. Januar, ab 21.15 Uhr bei einem politischen Public Viewing Livestream auf der Website des Apollo-Theaters. Unter dem Titel „Correctiv enthüllt: Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland“ hat Kay Voges, Regisseur und Intendant des Volkstheaters Wien, gemeinsam mit dem Berliner Ensemble die seit einer Woche bekannte Recherche als szenische Lesung eingerichtet. Über die Apollo-Seite können Interessierte kostenlos zuschauen.

Die investigative Redaktion von Correctiv veröffentlichte am 10. Januar eine Recherche rund um ein Treffen, von dem niemand erfahren sollte: AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer kamen im November 2023 in einem Hotel bei Potsdam zusammen. Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Correctiv war auch im Hotel und hat das Treffen dokumentiert.

Siegen: Correctiv will bei Livestream-Lesung weitere Details veröffentlichen

Kay Voges bringt die Recherche als Koproduktion des Berliner Ensembles und des Volkstheaters Wien in Form einer szenischen Lesung auf die Bühne des Berliner Ensembles. „Correctiv veröffentlicht in dieser Lesung und auf ihrer Plattform zeitgleich weitere Details ihrer Recherche“, kündigt das Apollo an.

