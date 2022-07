Verkehr Lkw-Fahrer aus Kreuztal in tödlichen Autounfall verwickelt

Kreuztal/Halver. Ein BMW kollidiert mit einem Laster. Für den jungen Fahrer des Autos kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt noch an der Unfallstelle.

Ein Lkw-Fahrer aus Kreuztal war in einen tödlichen Unfall verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, war am Freitagmorgen, 29. Juli, auf der B 229 ein 29-Jähriger aus Radevormwald mit seinem 3er BMW in Richtung Halver unterwegs.

Aus unbekannter Ursache geriet sein Wagen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Lkw eines 30-Jährigen aus Kreuztal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW stark deformiert und zerstört. Für den 29-Jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er war bei Eintreffen der Rettungskräfte bereits gestorben, so die Beamten weiter. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Polizei: Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Im Zuge der Unfallaufnahme kam ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund zum Einsatz. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Lkw und Auto wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

