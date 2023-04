Der Rastplatz Krautseifen an der A 45 wird gesperrt, bis die Feuerwehr die Situation geklärt hat und das Gefahrgut entsorgt ist.

Gefahrgut Lkw-Fahrer schaufelt an A 45 Gift in Rastplatz-Mülltonnen

Freudenberg. Großalarm für Feuerwehr an A 45 bei Freudenberg: Autobahnpolizei ertappt einen Lkw-Fahrer, der sich am Rastplatz Krautseifen verdächtig verhält.

Am Donnerstagabend, 13. April, haben Beamte der Autobahnpolizei einen Lkw-Fahrer bei der unsachgemäßen Entsorgung von Gefahrgut ertappt. Auf dem Rastplatz Krautseifen, zwischen der Raststätte Siegerland-Ost und der Anschlussstelle Freudenberg an der A 45, schaufelte er ein weißes Pulver in die dortigen Mülltonnen.

Um 17.25 Uhr fiel den Beamten bei ihrer Streife auf dem Rastplatz bei Freudenberg (Fahrtrichtung Dortmund) das Verhalten des 30-jährigen Lkw-Fahrer aus Rumänien auf. Dieser entleerte offenbar seinen Silozug und schaufelte das restliche geladene Gefahrgut in die Mülltonnen des Rastplatzes. Da es sich bei dem zunächst unbekannten weißen Pulver um Gefahrgut handelte, räumte die Polizei den Parkplatz und alarmierte die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften aus dem Kreisgebiet anrückten.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort und nähert sich den Mülltonnen auf dem Rastplatz zunächst nur unter Atemschutz. Foto: Jürgen Schade

Wegen des Großalarms ABC-3 gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutzmasken auf den Parkplatz, vor dem Gelände und an der Raststätte Siegerland-Ost war ein Bereitstellungsraum eingerichtet, wo sich die Besatzungen mehrerer Einsatzfahrzeuge in Bereitschaft hielten.

Das weiße Pulver war nur für den Lkw-Fahrer selbst gefährlich – Krankenhaus

Es stellte sich dann heraus, dass der Stoff nur für den Lkw-Fahrer gesundheitsschädliche Folgen haben könnte. Wie vor Ort zu erfahren war, hatte der Mann während der Fahrt bemerkt, dass der Lastzug weißes Pulver aus dem Anschlussrohr des Silos verlor. Daher habe er den Parkplatz angesteuert und das restliche Pulver entsorgt. Es soll sich dabei um Bariumcarbonat handeln, das unter anderem auch für die Herstellung von Rattengift verwendet wird.

Rettungskräfte brachten ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die drei Mülltonnen wurden samt Inhalt durch ein Spezialunternehmen entsorgt, der Parkplatz wurde nach rund drei Stunden wieder freigegeben. Den 30-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Verdachtes eines besonders schweren Falls einer Umweltstraftat.

