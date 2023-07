Lust auf eine Abkühlung? Die Freibäder gibt’s im Siegerland

Abkühlung suchen bei den heißen Temperaturen im Sommer viele Besucher im Wasser der Freibäder in Siegen.

Siegerland. Gerade bei Hitze wollen viele Menschen ins Freibad. Hier gibt’s eine Übersicht der Freibäder im Siegerland. Nicht überall kostet’s Eintritt.

Gerade bei den hohen Temperaturen ist der Wunsch nach Abkühlung groß. Der Sprung ins Wasser ist da eine willkommene Erfrischung. Doch wo kann man im Siegerland am günstigesten baden? Und welche Warmwasserfreibäder, Naturfreibäder und Freibäder gibt es genau? Wir haben alle Infos zum Schwimmen im Sommer in der Region gesammelt:

Warmwasserfreibäder: Schwimmen bei 23 Grad Wassertemperatur

Jedes der Warmwasserfreibäder hat eine Wassertemperatur von 23 Grad. Außerdem gibt es jeweils sowohl einen Schwimmer- als auch einen Nichtschwimmerbereich. Zudem gibt es verschiedenen Attraktionen, wie Beachvolleyballfelder, Sprungtürme bis zu 10-Meter (in Geisweid), Rutschen, Fußballfelder, Wasserpilze und noch vieles mehr.

Warmwasserfreibad Kaan-Marienborn: Das Bad liegt in der Breitenbacher Str. 59, 57074 Siegen und hat Montags, Dienstags und Donnerstags von 09:00 bis 20:00 Uhr geöffnet und Mittwochs und Freitags von 07:00 bis 20:00 Uhr. Am Wochenende hat das Bad von 09:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3,50 Euro und Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren zahlen 2 Euro.

Warmwasserfreibad Geisweid: Die Adresse lautet Auf der Schläfe 4, 57078 Siegen. Geöffnet hat es Montags, Mittwochs und Freitags von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Dienstags und Donnerstag von 7:00 bis 19:00 Uhr und am Wochenende von 9:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Die Preise entsprechen denen aus Kaan-Marienborn.

Warmwasserfreibad Buschhütten: Das Bad liegt in der Mattenbachstraße 37, 57223 Kreuztal. Die Öffnungszeiten sind Montags, Mittwochs und Freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr. Am Dienstag und Donnerstag hat das Bad von 07:00 bis 20:00 Uhr geöffnet und am Wochenende von 10:00 bis 19:00 Uhr. Hier zahlen Erwachsene 3 Euro und Kinder und Jugendliche sowie alle Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Bufdis und FSJler zahlen 1,50 Euro.

Warmwasserfreibad Freudenberg: Das Freibad liegt in der Gambach. Die Adresse lautet: Gambachsweg 24, 57258 Freudenberg. Während der Badesaison ist es täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Hier gelten die gleichen Preise wie in Buschhütten.

Naturfreibäder: Schwimmen und baden ganz ohne chemische Zusätze

Ein Naturfreibad ist ein Freibad, indem die Wasseraufbereitung ökologisch erfolgt und nicht wie in herkömmlichen Freibädern mit chemischen Zusätzen. Auch hier ist für das leibliche Wohl gesorgt, es gibt Liegeplätze, sowie teilweise Beachvolleyballfelder, Wasserfontänen und noch vieles mehr.

Seelbacher Weiher: Er liegt in der Freudenberger Straße 679, 57072 Siegen. Während der Sommerferien hat der Weiher täglich von 11:00 bis 19:30 Uhr geöffnet. Hier zahlen Erwachsene 3 Euro. Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren sowie Studenten zahlen 2 Euro und Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 1,50 Euro.

Naturerlebnisfreibad Deuz: Das Bad liegt Am Freibad 1, 57250 Netphen. Geöffnet hat es täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren zahlen hier 2,50 Euro und Erwachsene zahlen 4 Euro.

Naturfreibad Müsen: Die Adresse lautet Werbelsbrunnen 4a, 57271 Hilchenbach-Müsen. Während der Sommerferien hat das Bad täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Kinder von 4 bis 17 Jahren zahlen 2,50 Euro und Erwachsene zahlen 3,50 Euro.

Eiserfelder Weiher: Er liegt Am Freibad 4, 57080 Siegen. Der Weiher hat täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlen 1 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zahlen 1,50 Euro und Erwachsene zahlen 2 Euro.

Naturfreibad Zitzenbach: Die Adresse lautet Nussbaumweg (Wanderparkplatz am Waldrand), 57223 Kreuztal. Geöffnet hat das Freibad täglich von 13:30 bis 19:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Naturfreibad Eichen: Es liegt Am Sonnenhang 12A, 57223 Kreuztal. Das Bad öffnet täglich um 11:00 Uhr. Auch hier ist der Eintritt frei.

Naturbadweiher Holzhausen: Er ist rund um die Uhr geöffnet und kostet keinen Eintritt. Die Adresse lautet Zum Großen Stein, 57299 Burbach-Holzhausen.

Naturfreibad Krombach: Die Adresse lautet Lange Wiese, 57223 Kreuztal. Der Eintritt ist frei und das Bad öffnet um 11:00 Uhr.

Freibäder im Siegerland: In Ruhe rumliegen oder lieber schwimmen?

Rutschen, Kinderplanschbecken, Liegewiesen, Beachvolleyballfelder und noch vieles mehr gibt es in den Freibädern im Siegerland:

Freibad Hilchenbach: Es liegt in der Ferndorfstraße, 57271 Hilchenbach. Geöffnet hat das Bad Montags von 13:00 bis 20.00 Uhr, Dienstags bis Freitags von 06:30 bis 20:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 bis 20:00 Uhr. Kinder und Jugendliche von 4 bis 17 Jahre zahlen 1,50 Euro und Erwachsene zahlen 2,50 Euro.

„Wabachbad“ (Bad Laasphe): Es liegt in der Gennernbach 38, 57334 Bad Laasphe. Geöffnet hat das Bad Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags von 10:00 bis 19:00 Uhr. Dienstags und Donnerstag ist das Bad von 06:00 bis 19:00 Uhr geöffnet und Sonntags von 09:00 bis 19:00 Uhr. Kinder und Jugendliche sowie Schülerinnen und Schüler und Studierende zahlen 1,80 Euro und Erwachsene zahlen 3,50 Euro.

Freibad Hesselbach (Bad Laasphe): Das Bad liegt in der Hesselbacher Straße 2a, 57334 Bad Laasphe. Es hat täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Kinder ab 4 Jahren sowie Studierende, Azubis etc. zahlen hier 1,50 Euro und Erwachsene 2,50 Euro.

Freibad Feudingen (Bad Laasphe): Die Adresse lautet Auf den Weiherhöfen 13, 57334 Bad Laasphe. Das Bad hat täglich von 10:30 bis 19:30 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche im alter von 4 bis 18 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler und Studierende zahlen hier 1,50 Euro und Erwachsene zahlen 3 Euro.

Familienbad Freier Grund (Neunkirchen): Das Bad liegt in der Jung-Stilling-Straße 30, 57290 Neunkirchen. Montags, Mittwochs, Donnerstags und Freitags hat es von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Dienstags von 06:00 bis 20:00 Uhr und am Wochenende von 09:00 bis 20:00 Uhr. Erwachsene zahlen hier 5 Euro und Jugendliche zahlen 3,50 Euro.

Rothaarbad (Bad Berleburg): Die Adresse lautet Am Sportfeld 3, 57319 Bad Berleburg. Der Außenbereich hat täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendlich im Alter von 5 bis 16 Jahren zahlen 2,50 Euro und Erwachsene zahlen 3,50 Euro.

Freibad Burbach: Das Bad liegt im Freibadweg 14, 57299 Burbach. Es hat täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche zahlen hier 3,50 Euro und Erwachsene zahlen 5 Euro.

N-FLOW Freizeitbad (Netphen): Die Adresse lautet Brauersdorfer Straße 62, 57250 Netphen. Das Bad hat täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche zahlen hier 4 Euro und Erwachsene zahlen 5,30 Euro.

