Lyz in Siegen: Zweite Halbzeit mit ganz viel Kleinkunst

Siegen. Das Programmheft zur zweiten Lyz-Halbzeit ist erschienen. Theater, Comedy, Musik, Kleinkunst bis in den April.

Im Lyz fällt nun der Startschuss zur zweiten Kleinkunst-Halbzeit. Trotz einer aktuell schwierigen Pandemie-Situation leuchten von Januar bis April die Scheinwerfer für jede Menge Literatur, Theater, Jazz, Comedy und Kabarett. „Sofern uns das Virus und seine Mutanten nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, geht es auch im Frühjahr rund auf unseren Bühnen und unser Publikum kann das Lyz-Programm gerne gut gelaunt genießen“, sagt Kulturbüroleiter Jens von Heyden.

Das gibt’s zu sehen

Das neue Programmheft zur zweiten Lyz-Halbzeit verspricht Vielfalt: In den Lyz-Kernkompetenzen glänzt hier unter anderem Kabarettist Werner Koczwara (8. Januar), der sein Best-of mit dem Titel „Am Tag, als ein Grenzstein verrückt wurde“ auf die Lyz-Bühne bringt. „Die Raststätte – Eine ungewöhnliche Liebeserklärung“ heißt es bei Florian Werner (14. Januar) in einer literarischen Hommage an einen Ort, der weitaus faszinierender ist als sein Ruf. Sandra Kreisler (21. Januar) stellt zusammen mit Roger Stein in ihrem neuen Programm „Glück“ mit satten Liedern und Texten die „Generation-Konfliktfrei” infrage. Treffsicher beweist die frisch gekürte Trägerin des deutschen Kleinkunstpreises Carmela de Feo (29. Januar) nur wenig später als „La Signora“, dass Schicksal auch Spaß machen kann. Auch Wibke Eymess hat zusammen mit ihrem Bühnen- und Lebenspartner Fridolin Müller ihre eigene Form des Kabaretts gefunden. Als „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ (4. Februar) sind sie „entwaffnend-komisch bis romantisch-melancholisch“, schreiben die Programmmacher.

Mit einer Lesung aus ihrem Buch über Take That lässt Mitte Februar Spiegel-Kolumnistin Anja Rützel (12. Februar) ihre Erlebnisse mit der „besten Boygroup aller Zeiten“ Revue passieren. Lioba Albus (25. März) alias „Mia Mittelkötter“ weiß in „Mia – Weltmacht mit 3 Buchstaben“ ganz genau, dass die Welt aus Göttern und Göttinnen, Fachmännern und Fachfrauen besteht, von denen jede(r) glaubt, dass die Sonne seinetwegen oder ihretwegen auf- und untergeht. Die Hamburger Liedermacherin und Pop-Poetin Anna Depenbusch (26. März) ist dagegen eher eine Meisterin der Zwischentöne. Bevor das Lyz die Besucher in die Sommerpause entlässt, heißt es schließlich bei Luise Kinseher (30 März) und ihrem Programm „Mamma mia Bavaria“ „noch einmal tief durchatmen und gut nachdenken“, kündigt der Veranstalter an.

Mit WDR Big Band und Drama statt Siegen

Doch auch wem der Sinn nach Jazz und Blues steht, findet im zweiten Drittel der Lyz-Saison seine Highlights. So präsentiert Billy Test (22. Januar), der junge Amerikaner aus Pennsylvania, seit August 2018 festes Mitglied der WDR Big Band, seine facettenreiche Klavierkunst in kleiner Quartett-Besetzung. Bei Federation of the Groove (5. Februar) zaubern die Musiker um den vielseitigen Ausnahmepianisten und -organisten Martin Sasse und den Kölner Gitarristen Bruno Müller (Till Brönner, Mezzoforte, Max Mutzke) „einen kernigen Groove auf die Bühne, der ‘fett nach vorne drückt‘“. Die WDR Big Band (19. März) präsentiert Jazz und Artverwandtes. Ein großer Anteil des Frühjahrs-Programm-Pools ist darüber hinaus mit Theaterproduktionen gefüllt: So spielt allein die Gruppe Drama statt Siegen fünf Mal im Lyz und auch die Kleine Bühne Seelbach bringt ihr Stück gleich sieben Mal in Folge auf die Siegener Bühne.

