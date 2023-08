Lyz Siegen: Pussy Riot, pinke Zebras, Partys und viel Musik

Siegen. Comedy und Kabarett, Punk, Musik und Theater: Langweilig wird es im Lyz in Siegen garantiert nicht. Das verspricht der Blick ins neue Programm.

Das Zebra, sagt Jens von Heyden, sei ein „ungezähmtes, freiheitsliebendes und soziales Lebewesen“. Der Leiter des Kulturbüros des Kreises Siegen-Wittgenstein liefert also einleuchtende Gründe, wieso gerade dieses Tier auf dem Cover des Lyz-Programms 2023/24 zu sehen ist. Es gibt da gewissen Gemeinsamkeiten mit dem Siegener Kulturhaus, die dieses auch in der kommenden Situation wieder unter Beweis stellen wird: Mit bekannten Namen und Newcomern, überregionalen und lokalen Acts, Musik, Kabarett, Comedy, Theater – und ganz vielem, das zwischen den Genres spielt und dabei eigene Kategorien schafft.

Zweifellos hätte das tierische Covermodel langjährige Kennerinnen und Kenner des Hauses auch ohne erläuternde Worte wohl nicht gewundert. Das Lyz-Zebra steht offenbar aufrecht, trägt ein pink-schwarz gestreiftes Sakko überm identisch gemusterten Kapuzenpulli und hält in der Hand ein – tja, was eigentlich? Könnte ein riesiger pinker Lolly sein. Oder ein Zepter. Oder ein aufgespießter Ball. Weiß der Kuckuck! Über das Cover zu sinnieren macht aber deshalb Sinn, weil es so typisch Lyz ist: Das Publikum bekommt Vertrautes präsentiert – aber auf eine Art, dass es neu und aufregend ist, dass es unterhält und zum Nachdenken anregt. Wer hier den Inhalt nach dem Cover beurteilt, liegt ausnahmsweise einmal nicht falsch. Etwas mehr als 100 Veranstaltungen liegen von September bis April an.

Pink ist in diesem Sommer eine absolute Trendfarbe. Das geht auch am Lyz-Programmheft nicht vorbei – steht diesem aber auch einfach gut! Foto: Florian Adam / WP

Siegen: Literatur im Lyz mit der ersten „Tatort“-Kommissarin Nicole Heesters

Los geht es mit der Rubrik „Literatur“, wenn am 7. September ab 20 Uhr Christine Westermann mit ihrem Buch „Die Familien der anderen – Mein Leben in Büchern“ Einblicke in ihre Lese-Biographie gibt. Ein weiteres LyzLit-Highlight wird sicherlich die Lesung mit Nicole Heesters am 27. Januar. Die Schauspielerin, jüngst mit dem Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ für ihr Lebenswerk ausgezeichnet (und von 1978 bis 1980 als erste „Tatort“-Kommissarin überhaupt im Einsatz) hat „Marias Testament“ des irischen Schriftstellers Colm Tóibín dabei.

Tóibín erzählt die Geschichte von Jesus aus der Perspektive der Mutter, die ihren Sohn verloren hat. „Es gibt keine bessere Interpretin dafür als Nicole Heesters“, sagt Patrick Zöller vom Kulturbüro, der die Literaturreihe vorstellt. Ganz besonders empfiehlt er außerdem die beiden Termine für den „Bücher: Brunch“ mit dem Siegener Poeten Crauss, der am 3. Dezember Adrian Kasnitz und am 3. März, jeweils ab 10.30 Uhr, Lydia Daher trifft.

Wilfried Schmickler tritt am 16. März 2024 im Lyz auf. Der Kabarettist ist eine von vielen Größen der Szene, die in der neuen Spielzeit ins Siegener Kulturhaus kommen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Lyz in Siegen: Kabarett und Comedy mit Malmsheimer, Schmickler und Steinberg

Dass die Grenzen zwischen den Sparten verschwimmen, betont Andreas Schmidt vom Kulturbüro. „Ist es nun Musik, Kabarett, Comedy? Es ist mittlerweile oft schwierig“, sagt er und liefert ein besonderes Beispiel. Jakob Schwerdtfeger, der für Samstag, 13. Januar, angekündigt ist, habe mit „Kunstcomedy“ ein eigenes Genre für sich reklamiert. Er nimmt Kunstwelt und –betrieb auf die Schippe – und das tut er fundiert, immerhin ist er Kunsthistoriker.

Im Kabarett- und Comedybereich stehen außerdem große Namen wie René Steinberg (23. September), Mathias Richling (8. Dezember), Philipp Weber (3. Februar), Jochen Malmsheimer (1. März) oder Wilfried Schmickler (16. März) auf dem Plan. Noch ein Tipp von Andreas Schmidt: Stefan Danziger, der als Stadtführer in Berlin Wedding arbeitete und diese Erfahrungen nun für seine Comedy-Shows nutzt. Am 7. März ist er mit seinem Programm „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“ im Lyz.

Die russische Polit-Punk-Gruppe „Pussy Riot“ ist am 21. September zum ersten Mal live in Siegen zu erleben. Die „Riot Days 2023“ sind eine „anarchische Mischung aus Konzert, Kundgebung, Theater und politischem Happening“, kündigt das Kulturbüro an. Foto: Thorsten Ahlf (ARCHIV) / FUNKE FOTO SERVICES

Lyz: Polit-Punk mit „Pussy Riot“ – ihr erster Auftritt in Siegen

„Kultur einmal aufrüttelnd, provozierend dargeboten“ verspricht Jens von Heyden für Donnerstag, 21. September, wenn die russische Polit-Punk-Gruppe „Pussy Riot“ zum ersten Mal in Siegen auftritt. Die „Riot Days 2023“ beschreibt das Kulturbüro „als anarchische Mischung aus Konzert, Kundgebung, Theater und politischem Happening“, die sich gegen rechtspopulistische und nationalistische Strömungen richtet. Das Performanceprojekt beruht auf dem gleichnamigen Buch von Maria Alyokhina, in dem sie ihre persönliche Geschichte von den Anfängen der Gruppe im Jahr 2011 über ihre Verhaftung und Verurteilung bis zum Aufenthalt in einem sibirischen Gefängnislager schildert. „Nichts für schwache Nerven“, merkt Jens von Heyden an – aber auf jeden Fall aufregend und ein wichtiges Statement für Demokratie.

Weitere Musiktermine in der neuen Spielzeit bringen unter anderem Ron Williams (29. Oktober), die WDR Big Band (11. November), Abi Wallenstein (26. Januar), das „Metaller Geballer“ (diesmal, am 23. März, mit Glamrock-Note) und die Deep-Purple-Coverband (oder besser: DIE Deep-Purple-Coverband) „Demon’s Eye“ (13. April) ins Lyz.

Das Lyz-Mix-Varieté wird 30 Jahre alt. Gefeiert wird mit drei Shows in Siegen. Foto: Kultur!Büro

Siegen: Lyz-Mix-Varieté feiert 30-jähriges Bestehen mit drei Shows

Von Beginn an „war das Lyz immer auch als Proben- und Präsentationshaus für ehrenamtlich Kulturschaffende zu verstehen“, sagt Dr. Christine Tretow, 2. Vorsitzende des „Ersten Förderclubs für Kleinkunst und Varieté“ (1. FCKV). Der Verein veranstaltet 25 Spieltermine in der Saison 2023/24. Dazu zählen auch die drei Shows aus Anlass von „30 Jahre Lyz-Mix-Varieté“. Das Format bringe es in seiner Geschichte auf mehr als 340 Shows, sagt Christine Tretow. Gefeiert wird am 20. Oktober mit „Der Mollerkoller“, am 15. Dezember mit „Die Classics!“ und am 23. Februar mit „Geburtstags-Special No. 3“. „Man wird viele Künstler aus den Lyz-Mix-Varieté-Anfangstagen auf der Bühne sehen“, verspricht Christine Tretow.

Sie macht außerdem auf die englischsprachige Theatergruppe „The Desperate Thespians“, gegründet an der Uni Siegen, aufmerksam, die ab dem 25. Oktober an drei aufeinanderfolgenden Abenden Conor McPhersons „The Weir“ aufführt. Darüber hinaus ist „Drama statt Siegen“ im Februar und März insgesamt fünf Mal mit „Film“ zu erleben, die „Kleine Bühne Seelbach“ ab dem 9. Februar an sieben Abenden mit der Komödie „Seitensprung für zwei“.

Das Lyz-Programmheft liegt in Gaststätten, Geschäften, öffentlichen Gebäuden und in Zweigstellen der Sparkasse Siegen aus. Es kann außerdem kostenlos beim Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein im Lyz, St. Johann-Straße 18, angefordert werden. Dort gibt es auch Karten im Vorverkauf unter 0271/333-24 48, außerdem auf lyz.de. Die Website bietet natürlich auch alle Infos zum neuen Programm.

