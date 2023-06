Macht der Kreis Siegen-Wittgenstein seine Arbeit ordentlich?

Das Kreishaus in Siegen: „Großes Lob in schwierigen Zeiten“ für die Beschäftigten.

Siegen. Gemeindeprüfungsanstalt NRW nimmt die Kreisverwaltung in den Blick: Wurde sachgerecht, rechtmäßig, wirtschaftlich verwaltet? „Wie Zeugnistag.“

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) hat den Kreis Siegen-Wittgenstein im Rahmen der aktuellen überörtlichen Prüfung in den Blick genommen. Das Prüfungsteam ging insbesondere der Frage nach, ob der Kreis sachgerecht, rechtmäßig und wirtschaftlich verwaltet wird. Die wesentlichen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen wurden nun in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses durch Projektleiter Frank Breidenbach, Thomas Malek und Sabine Pawlak von der gpa vorgestellt.

„Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat seine Haushaltssituation seit unserer letzten Prüfung verbessert. Vier von sieben Haushaltsjahren schlossen mit einem positiven Ergebnis ab. Hierdurch konnte das Eigenkapital weiter gestärkt werden. Es ist höher als in 75 Prozent der anderen Kreise. Dennoch ergibt sich aus der wirtschaftlichen Situation der kreisangehörigen Kommunen, wovon 2022 noch drei Kommunen in der Haushaltssicherung waren, Handlungsbedarf“, analysiert Thomas Malek. Die Haushaltssteuerung ist laut gpa gut. Belege seien die frühzeitige Erstellung der Jahresabschlüsse und der unterjährige Budgetbericht. Das Fördermittelmanagement sollte der Kreis über eine zentrale Datenbank noch besser steuern, so die Prüfer.

Siegen-Wittgenstein mit überdurchschnittlich hohem Fehlbetrag bei Hilfe zur Erziehung

Die Digitalisierung ändert die Art und Weise, wie Verwaltungen mit der Bevölkerung interagieren. „Dieser Transformationsprozess ist von hoher Bedeutung und beschleunigt sich. Der Kreis Siegen-Wittgenstein verfügt über eine verwaltungsübergreifende Strategie für die zielgerichtete Digitalisierung“, heißt es weiter, wesentliche rechtliche Anforderungen für die digitale Verwaltungsarbeit seien erfüllt. „Die Online-Angebote sukzessive weiter auszubauen, die IT-Kosten immer wieder kritisch zu hinterfragen und eine verbindliche Strategie für das Prozessmanagement zu erarbeiten“, empfiehlt gpa-Projektleiter Frank Breidenbach.

Hilfe zur Erziehung: Der Kreis verfüge über engmaschige Präventionsarbeit und ein Qualitätshandbuch mit verbindlichen Verfahrensschritten. Ein Sozialmonitoring ist geplant. „Allerdings weist der Kreis Siegen-Wittgenstein einen überdurchschnittlich hohen Fehlbetrag für die Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahren aus. Der Fehlbetrag wird durch eine hohe Falldichte verbunden mit hohen Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen negativ beeinflusst“, so Breidenbach.

Siegen-Wittgsntein: Leistungsfähige Bauaufsicht

Hilfe zur Pflege: Die Entwicklungen sind durch grundlegende gesetzliche Änderungen, demografischen Wandel und zunehmenden Fachkräftemangel gekennzeichnet. „Die örtliche Pflegeplanung ist ein wichtiges Steuerungsinstrument. Hierbei wendet der Kreis den Grundsatz ‚ambulant vor stationär‘ konsequent an. Außerdem verfügt der Kreis über gute Grundlagen, das Finanz- und Fachcontrolling zu vertiefen“, so Breidenbach. Er sei zudem sehr konsequent darin, privatrechtlichen Ansprüche geltend zu machen und erziele überdurchschnittliche Werte.

„Die Bauaufsicht arbeitet rechtssicher. Die gesetzlichen Fristen werden eingehalten. Bereits im August 2022 konnte die Bauverwaltung ein erstes Bauantragsverfahren vollständig digital durchführen“, lobt Prüferin Sabine Pawlak. Die Leistungsfähigkeit drücke sich auch in einer hohen Anzahl an Bescheiden je Vollzeitstelle aus. Der Fachkräftemangel wirkt sich aber auch hier aus. Das Nachbesetzen vakanter Stellen sei schwierig.

Landrat: Großes Lob für die mehr als 1000 Beschäftigten der Siegener Kreisverwaltung

Sehr gut bewertet wird das Vergabewesen: „Der zentrale Vergabeservice bündelt das Fachwissen und sorgt für einheitliche Verfahren. Auch die Verknüpfung zur örtlichen Rechnungsprüfung ist gut“, lobt Pawlak. Bei der Dokumentation bestünden noch Optimierungspotenziale.

Für das Verkehrsflächenmanagement hat der Kreis strategische und operative Ziele formuliert. „Auch dadurch ist es dem Kreis gelungen, den abschreibungsbedingten Werteverzehr zu stoppen und eine Trendumkehr vorzunehmen. Tatsächlich steigt der Bilanzwert seit 2017 kontinuierlich an. Bei den Unterhaltungsaufwendungen liegt der Kreis über dem empfohlenen Richtwert“, so Frank Breidenbach.

„Ein GPA-Bericht ist für eine Verwaltung immer ein wenig wie ein Zeugnistag. Man hat zwar ein Gefühl dafür, wie man aufgestellt ist, aber die systematische Bewertung von außen ist dann doch noch einmal etwas Anderes“, so Landrat Andreas Müller. Er freue sich sehr, dass die gpaNRW unter anderem zu den Ergebnissen gekommen ist, dass die Kreisverwaltung über stabile Finanzen verfügt und gute Organisationsstrukturen hat. „Das alles ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer Politik, bei der ich zum Beispiel seit 2014 beim Kreistag mit Erfolg dafür geworben habe, die Mittel für unsere Kreisstraßen massiv zu erhöhen.“ Dass sich die Haushaltssituation seit der letzten Prüfung verbessert hat, sei ebenfalls ein großes Lob in sehr schwierigen Zeiten – für alle mehr als 1000 Beschäftigten der Kreisverwaltung, „die ganz entscheidend dazu beitragen, dass unsere Arbeit in den kritischen Augen der Prüfer so gut abschneidet.“

