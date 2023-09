Unternehmen Made in Netphen und Kreuztal: Photovoltaik über Parkplätzen

Netphen. effexx green in Netphen hat das Komplettangebot zur Energiewende. Mit an Bord kommen die Sinner Stahlbauten aus Kreuztal.

. Die Energieversorgung der Zukunft wird ausschließlich mit nachhaltigen Energiequellen auskommen müssen. „Im Siegerland haben sich jetzt zwei Firmen zusammengetan, um passgenaue Antworten auf diese Zukunftsfragen zu liefern“, stellt Landrat Andreas Müller beim Unternehmensbesuch fest: Aus der effexx Unternehmensgruppe aus Netphen und der Hommerich Unternehmensgruppe aus Wilnsdorf ist das Start Up effexx green hervorgegangen.

Neues Start Up wächst rasant

Jedes Unternehmen bringt seine Kompetenz mit in die Fusion. „Eine tolle zukunftsweisende Kooperation“, so der Landrat. Ob Photovoltaikanlagen, Elektromobilität oder Speicherkonzepte: Das Angebot von effexx green bietet für Privat- und Geschäftskunden den Mehrwert, dass der Kunde von der Planung bis zur Inbetriebnahme alles aus einer Hand bekommt und nicht mehrere verschiedene Firmen beauftragen muss. Denn effexx green beschäftigt unter anderem eigene Techniker, Ingenieure und Dachdecker und ist innerhalb kürzester Zeit zu eine Betrieb mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angewachsen.

„Das Wachstum dieses jungen Betriebes ist wirklich erstaunlich und zeigt, dass die Energiewende enorme Potenziale für unsere heimische Wirtschaft bietet“, so der Landrat weiter. Neben dem klassischen Privatkunden-Geschäft, wie der Installation von PV-Anlagen, realisiert das Unternehmen auch große gewerbliche Projekte. Doch Strom lässt sich nicht nur auf dem Dach ernten, wissen die Fachleute von effexx green. Auch die Fassade des Bürogebäudes in der Oberen Industriestraße in Netphen ist schon mit PV-Modulen bestückt.

Parkplatzüberdachung ist Pflicht – Modell in Netphen

Parkplatzüberdachungen sind ein großes Zukunftsthema, denn seit Jahresbeginn 2022 müssen in NRW neue gewerbliche Parkflächen mit mehr als 35 Stellplätzen überdacht und mit Photovoltaik ausgestattet sein. Aus diesem Grund hat effexx green gemeinsam mit einem weiteren regionalen Unternehmen, Sinner Stahl- und Industriebauten aus Kreuztal, das Unternehmen „PowerShield“ gegründet.

Die Stahlkonstruktionen für die PV-Überdachungen werden in Modulbauweise gefertigt und lassen sich individuell an die jeweiligen Gegebenheiten beim Kunden anpassen. Der überdachte Parkplatz von effexx soll als Modellanlage für andere Betriebe dienen – zwei weitere solcher Anlagen sind in Planung.

