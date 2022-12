Silvesterbrauch Ein Mammut für Wilnsdorf: Was unser Orakel für 2023 verrät

Siegerland. Blick in die Zukunft: Beim Wachsgießen schaut die Redaktion für Siegen und Umgebung aufs Jahr 2023 voraus. Mit einigen erstaunlichen Ergebnissen.

Eine Tradition zum Jahresende ist unserer Redaktion ans Herz gewachsen: Wachsgießen. Und dann Wortspiele darüber machen. „Ans Herz gewachsen...“ – von dem Kaliber haben wir noch Einiges in der Hinterhand. Das reicht für Dekaden! Den bleifreien Blick in die Zukunft der Siegerländer Städte und Gemeinden zum Jahreswechsel können wir also noch lange werfen.

Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse und unsere Interpretationen für 2023. Sollten sie andere Dinge in den Figuren erkennen: Wir freuen uns über Vorschläge.

Siegen: Gelassen

Siegen: Eine Schwangere auf einem Drachen. Foto: Florian Adam / WP

Ein schwangere Frau auf einem Drachen? Gemessen daran, wie entspannt die Reiterin aussieht, scheint sie den wilden Ritt gut zu beherrschen. Schwanger gehen mit neuen Projekten, dabei gelassen den Weg zurücklegen – das sind gute Aussichten. Oder reitet die Dame einen toten Drachen?

Netphen: Eisig

Netphen: Ein Flow-Trail aus Eis. Foto: Florian Adam / WP

Das ist ein Flow-Trail aus Eis. Womit geklärt ist, was Netphen denn nun mit seinem stillgelegten Eisstadion anfängt. Bike & Ice statt Beach & Ice. 2024 kommt dann noch eine Trampolin-Komponente dazu. Wie auch immer.

Freudenberg: Traditionsbewusst

Freudenberg: Eine Metzgerin mit dicken Würsten auf dem Arm. Foto: Florian Adam / WP

Eine Metzgerin, die dicke Würste herumträgt – würde doch prima in den Alten Flecken passen! Die Stadt setzt also 2023 auf Betonung von Tradition. Vielleicht steigt auch nur die Nachfrage nach Wurst.

Hilchenbach: Eskapistisch

Hilchenbach: Eine Maus mit einer Brechstange. Foto: Florian Adam / WP

Was macht die Maus mit der Brechstange? Rainer Fränzen hat sie in seinem Müsener Escape-Room aufgenommen. Dort wird als neues Programm die Vertreibung der Nazis aus der Dammstraße gespielt. Ziemlich aufregend.

Kreuztal: Abgefahren

Kreuztal: Eine Horrorqualle mit Mega-Tentakel. Foto: Florian Adam / WP

Was die Riesenqualle mit dem Horror-Tentakel uns sagen will? Dazu muss man gar nicht um die Ecke denken: Sie wird Bewohnerin des neuen Mega-Aqua-Terrariums sein, das anstelle der abgebrannten Stadthalle neue Attraktion wird.

Burbach: Geschmeidig

Burbach: Eine dicke – oder trächtige? – Katze. Foto: Florian Adam / WP

Eine Katze. Trächtig. Oder nur fett? Geschmeidig bewegt sich der von einer nach wie vor wohlhabenden Gemeinde genährte Räuber durchs Jahr. Skatepark und Landhaus Ilse gehören zu dem Luxus, den sich Burbach leisten kann.

Wilnsdorf: Elefantös

Wilnsdorf: Ein Mammut. Foto: Florian Adam / WP

Die Replik eines Elefanten-Mammuts, die das Museum zum 20-Jährigen bekommt, kündigt Größeres an: Nach der Wisent-Pleite in Wittgenstein bereitet Wilnsdorf eine Mammut-Wildnis rund um den Landeskroner Weiher vor.

Burbach: Eifrig

Neunkirchen: Ein Oktopus. Foto: Florian Adam / WP

Mit acht Armen kann so ein Oktopus viele Dinge gleichzeitig erledigen. Passt zu Neunkirchen: Im Sommer soll der Abriss in der Ortsmitte starten. Bei diesem Exemplar hier scheinen sich die Arme aber etwas zu verheddern.

