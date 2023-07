Mann auf Flucht von Auto angefahren – aber er rennt weiter

Niederschelderhütte. Zwei mutmaßliche Autodiebe werden beobachtet. Einer läuft auf die Straße und wird von einem Auto erwischt. Das kümmert ihn zunächst wenig.

Zwei mutmaßliche Diebe sind am Sonntag, 9. Juli, der Polizei gemeldet worden. Sie würden, so Zeugen, in Niederschelderhütte um geparkte Autos herumstreifen, um zu sehen, ob sie nicht offen wären. Nicht abgeschlossene Wagen oder solche mit offenen Fenstern seien durchsucht worden.

Wenig später meldeten weitere Zeigen Ähnliches. Zwei Streifen der Polizei Betzdorf und zwei Streifen der Polizei Siegen haben die Verdächtigen dann in Mudersbach-Birken gestellt. Es handelte sich um einen 16-jährigen und einen 26-jährigen. Der 26-jährige hatte Verletzungen am Rücken, so die Beamten. Es stellte sich heraus, dass er, nachdem er von einem Grundstück auf die Straße gelaufen war, von einem Pkw angefahren wurde und anschließend weiter flüchtete.

Verletzter lehnt ärztliche Behandlung ab

Der 42-jährige Fahrer des Unfallautos steht fest, ein Verkehrsunfall wurde aufgenommen. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Verletzte ab. Beide Verdächtige stammen laut Polizeiangaben aus dem südhessischen Bereich. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist bisher jedoch nichts entwendet worden. Eine Durchsuchung der Personen verlief negativ. Nach Identitätsfeststellung und Überprüfungen erhielten die Männer einen Platzverweis und begaben sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück in Richtung Heimat. Die Ermittlungen der Polizei Betzdorf laufen.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02741/9260 zu melden.

