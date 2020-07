Mann aus Siegen stirbt nach Alleinunfall auf der A4

Siegen/Eckenhagen. Auf der A4 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Eckenhagen kommt ein Siegener von der Fahrbahn ab, wird aus dem Auto geschleudert und tödlich verletzt

Ein Siegener ist am Montagmorgen, 20. Juli, auf der A4 tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen Alleinunfall.

Den ersten Ermittlungen zufolge war der 48-Jährige Mann aus Siegen gegen 5.05 Uhr mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der A 4 in Richtung Köln unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Anschlussstelle Eckenhagen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, so die Polizei. In der dortigen Böschung überschlug es sich und kam schließlich auf dem Seitenstreifen wieder zum Stehen.

Siegener wird mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb. Der rechte Fahrstreifen musste an der Unfallstelle bis ca. 10.45 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an die Autobahnpolizeiwache Freudenberg unter 0231/132-4721.

