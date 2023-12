Mann rastet aus - Ordnungsamt evakuiert Wohnhaus

Kreuztal. Ein 61-jähriger Mann, der der Polizei und dem Ordnungsamt kein Unbekannter ist, hat am Donnerstagnachmittag in der Bockenbachstraße in Kreuztal-Eichen für einen Einsatz von Ordnungsamt der Stadt Kreuztal, der Polizei sowie Rettungsdienst und Feuerwehr gesorgt.

Alles begann gegen 16.20 Uhr durch einen Anruf beim Ordnungsamt. Der Mann habe so laut geschrien und sei auch sonst sehr auffällig gewesen. Daraufhin rollte das Ordnungsamt an die besagte Adresse. Über Familienangehörige erfuhren die städtischen Mitarbeiter, dass sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, dass wohl auch die Androhung gefallen sein soll, das Haus anzuzünden.

Ordnungsamt evakuierte Wohnhaus

Besonnen handelten die Mitarbeiter der Kreuztaler Ordnungsbehörde und evakuierten sechs Personen aus einem Wohnhaus auf dem betroffenen Grundstück. Für eine Person, die unter Atemnot litt, wurde ein Rettungswagen bestellt. Zur Unterstützung holte sich das Ordnungsamt die Polizei hinzu, die wenig später mit mehreren Einsatzfahrzeugen in dem Kreuztaler Stadtteil anrollte.

Nach einer Besprechung und Beurteilung der Lage, ob der 61-Jährige größere Mengen an brennbaren Stoffen in einer Wohnung hortete, wurde auch die Feuerwehr zur Sicherheit noch bestellt. Kräfte der Einheit Eichen sowie der B-Dienst der Stadtfeuerwehr Kreuztal rückten an.

Randalierer ließ sich widerstandlos festnehmen

Einige Einsatzkräfte sperrten einen Teil der Bockenbacher Straße ab. Die Polizei klingelte daraufhin an der Eingangstür, die der 61-jährige auch wiederstandlos öffnete. Zur Eigensicherung wurde er in Handschellen genommen und später mit einem zweiten Rettungswagen samt Begleitung eines Notarztes und der Polizei als Zwangseinweisung nach dem PschKG (Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten) ein Krankenhaus nach Weidenau gefahren.

Wie ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort erklärte, muss nun ein Richter entscheiden, welche weiteren Maßnahmen folgen. Denn für die Behörden war es nicht der erste Einsatz. Erst am Morgen war die Polizei zu einem Streit zwischen dem 61-Jährigen und einer Frau gekommen.

