Mann übergießt sich und Frau mit Benzin – und zündet es an

Burbach/Haiger. Dramatisches hat sich an einem Sportplatz abgespielt. Ein Mann soll sich und seine Ehefrau mit Benzin übergossen und dann angezündet haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Mittwoch, 22. März, wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wie die Beamten am Donnerstag, 23. März, mitteilen, rückten am Mittwoch gegen 9.45 Uhr Einsatzkräfte zu einem Einsatz am Fellerdillner Sportplatz aus. Zwei Personen hatten am Sportplatz schwere Brandverletzungen erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übergoss ein 59-Jähriger zunächst sich selbst und danach seine 50-jährige Ehefrau mit Benzin und zündete es an. Beide trugen schwerste Brandverletzungen davon.

Verletzte kommen zur Erstversorgung in Spezialkliniken

Ein Notarzt und Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung. Anschließend flogen Rettungshubschrauber die Verletzten in Spezialkliniken in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die genauen Tatumstände sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte können weder Staatsanwaltschaft noch Polizei derzeit geben.

