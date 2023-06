Der Somalier trat seine Haftstrafe an, so die Bundespolizei. (Symbolbild)

Kriminalität Mann will sich bei Polizei entschuldigen – und fährt ein

Siegen. „Probleme mit der Polizei“ hat er, sagt ein Somalier in Siegen. Und will sich bei Beamten entschuldigen. Das funktioniert nicht allzu gut.

Bundespolizisten haben am Mittwoch, 31. Mai, kurz nach Mitternacht am Siegener Bahnhof einen Mann kontrolliert, der laut eigenen Angaben „Probleme mit der Polizei“ habe und sich entschuldigen wollte.

Auf der Dienststelle stellte die Streife fest, dass gegen den 25-jährigen ein Haftbefehl wegen Räuberischen Diebstahls vorlag. Das Amtsgericht Bad Kreuznach suchte den Somalier, da er einer Verhandlung ferngeblieben war.

Festgenommener tritt Haftstrafe an

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Von dort aus trat er seine Haftstrafe an, so die Beamten weiter.

