Markt Siegen: Lärm, Alkohol, Wildpinkeln – Polizei rückt aus

Polizei und Ordnungsamt müssen am Samstag auf dem Marktplatz und rund um die Nikolaikirche in Siegen für Ruhe sorgen. Einige Hundert überwiegend junge Leute hatten sich dort, wie bereits in den vergangenen Sommern, zum Feiern getroffen und es dabei mit der Lautstärke übertrieben.

Siegen. In der Siegener Oberstadt gab es am Wochenende – wie in den Vorjahres-Sommern – wieder Probleme mit Saufgelagen und Lärmbelästigung.

Polizei und Ordnungsamt mussten am späten Samstagabend am Marktplatz und in der Fissmer-Anlage in der Siegener Oberstadt eingreifen und dabei auch Platzverweise aussprechen. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich über laute Musik und Saufgelage beschwert: Einige Hundert überwiegend junge Leute hatten sich versammelt und es dabei mit der Lautstärke übertrieben. Selbst nach 23 Uhr dröhnten noch die Bässe aus den Lautsprecherboxen.

Auch Wildpinkeln erwies sich wieder als Problem. Obwohl die Stadt Siegen mit Plakaten darauf hingewiesen hatte, dass die Besucher die öffentlichen Toiletten am Rathaus aufsuchen sollen, erleichterten sich einige Menschen in die Grünanlage und sogar an die Kirchenfassade. Gegen 23 Uhr musste darüber hinaus ein Rettungswagen zur Fissmer-Anlage ausrücken, weil eine Person volltrunken in der Anlage lag und medizinisch versorgt werden musste.

Probleme mit nächtlichen Partys und Saufgelagen gibt es rund um die Nikolaikirche bereits seit ein paar Jahren an den Sommerwochenende. In der Vergangenheit musste der Bereich mehrfach geräumt und gesperrt werden.

