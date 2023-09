Marodes Schienennetz: Netphener steigen in Gleisbau ein

Netphen. Das Netphener Ingenieurbüro Scholl & Bansen wird Teilhaber der Gleiskraft GmbH. Die Branche erwartet Aufwind.

Die Gleiskraft GmbH mit Sitz in Münster und Ulmen/Eifel baut die strategische Partnerschaft mit der in Netphen ansässigen Scholl & Bansen GmbH aus. Die Scholl & Bansen GmbH erhält dazu 12,5 Prozent der Geschäftsanteile an dem 2003 gegründeten Gleisbauunternehmen. Die bereits seit 2015 bestehende Zusammenarbeit zwischen beiden Partnern werde damit intensiviert, heißt es in einer Pressemitteilung der Gleiskraft.

„Mit qualifiziertem Personal weiter wachsen“

„Mit der Beteiligung wird die strategische Ausrichtung der Gleiskraft GmbH für die Zukunft gefestigt, und die Wachstumsziele werden nach oben angepasst“, so Jens Kallfelz, geschäftsführender Gesellschafter der Gleiskraft GmbH. „Wir können künftig noch stärker voneinander profitieren und unsere Synergien noch enger zusammenführen“, betont Christoph Bansen, der bereits seit 2016 als technischer Geschäftsführer Verantwortung bei der Gleiskraft GmbH trägt. Die Beteiligung ist zudem eine Investition in den Gleiskraft-Sitz in Rheinland-Pfalz. Dort ist aktuell ein Neubau in Planung. „Wir schreiben Nachhaltigkeit und ökonomisches Arbeiten groß, um uns auch weiterhin als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und mit qualifiziertem Personal weiter zu wachsen“, erklärt Bansen.

Sitz im Gewerbegebiet In der Dell in Netphen-Helgersdorf

Gleiskraft ist auf Bau und Instandsetzung von Schieneninfrastruktur spezialisiert. Mit mehreren Kolonnen verantwortet Gleiskraft nicht nur Gleis- und Weichenerneuerungen, sondern auch Instandsetzungsarbeiten – beispielsweise im Auftrag der Deutschen Bahn. Die Scholl & Bansen GmbH wurde 2014 als Ingenieurbüro in Deuz gegründet und hat seit 2020 ein eigenes Bürogebäude in Helgersdorfer Gewerbegebiet In der Dell.

Mit dem Geschäftsbereich „Gleisservice“ bieten Scholl & Bansen maßgeschneiderte Lösungen im Bereich der privaten Gleisinfrastruktur sowie von Anschlussbahnen an. Zum Leistungsspektrum zählt außerdem die Gestaltung von Bauprozessen in der Infrastruktur von Planung bis Nachtragsmanagement. Das Unternehmen: „Vor dem Hintergrund des bundesweit bestehenden Investitionsbedarfes in Schieneninfrastruktur, der im Zusammenhang der nationalen Klimaziele im Verkehrssektor weiter steigen wird, geht die Gleiskraft GmbH von einer sehr dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung aus.“

