Menschenhändler-Bande hatte ihre Zentrale in Siegen

Die Bundespolizei durchsucht am 18. April 2018 auch mehrere Bordelle in Siegen. Hier wurden auch die mutmaßlichen Köpfe der bundesweiten Bande festgenommen

Siegen/Hanau. In Hanau geht jetzt der Prozess gegen einen von Siegen aus geführten Prostitutionsring zu Ende.

Der Langzeit-Prozess gegen fünf mutmaßliche Köpfe eines bundesweit agierenden Bordellrings mit Transsexuellen aus Thailand neigt sich dem Ende entgegen. Am Hanauer Landgericht wurden jetzt weitere Plädoyers gehalten. Während die Anklage Freiheitsstrafen zwischen zwei sowie neun Jahren und drei Monaten gefordert hat, beantragte die Verteidigung deutlich geringere Strafen. In dem im vergangenen Sommer begonnenen Prozess geht es unter anderem um Menschenhandel, Einschleusung, Zwangsprostitution, Ausbeutung und Steuerhinterziehung. Verantworten müssen sich vier thailändische Frauen und ein deutscher Mann.

Für die Hauptangeklagte, eine 63 Jahre alte Frau aus Thailand, beantragte die Verteidigung am Montag fünf Jahre und drei Monate. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte zuvor neun Jahre und drei Monate gefordert. Für ihren Partner, einen 66 Jahre alten Deutschen, hält die Generalstaatsanwaltschaft fünf Jahre für angemessen. Die Verteidigung plädierte auf zwei Jahre auf Bewährung wegen Beihilfe. Beide Angeklagte galten als Kopf der Bande; sie waren im April 2018 bei einer Razzia in Siegen festgenommen worden. Siegen mit Bordellen an der Eiserfelder Straße und der Friedrichstraße galt als Zentrum des Prostitutionsrings.

Die Anklage: Bundesweiter Bordellring

Kathrin Rudelt von der Generalstaatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, über Jahre hinweg vor allem Transsexuelle aus Thailand mit erschlichenen Touristenvisa nach Deutschland eingeschleust zu haben. Ziel sei gewesen, sie als Prostituierte auszubeuten. So hätten die Opfer fiktive Schulden von durchschnittlich 15.000 Euro abarbeiten müssen und seien unter Druck gesetzt worden.

Rudelt warf den vier thailändischen Frauen und dem Deutschen „erhebliche kriminelle Energie“ vor. Vor allem die Hauptangeklagte (63) und ihr Partner (66) seien als Strippenzieher in Erscheinung getreten und hätten den bundesweiten Bordellring geleitet. Das Duo soll Helfer gehabt haben: Zwei Schwestern, die in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) eines der Bordelle geleitet haben sollen, sollen für jeweils dreieinhalb Jahre hinter Gitter, wie die Anklägerin forderte.

Die Verteidigung: Opfer waren Prostituierte

Die Verteidigung plädierte auf drei Jahre für die eine der Schwestern und nicht mehr als drei Jahre für die andere. Für die „Hausdame“ des Etablissements plädierte die Anklägerin auf zwei Jahre auf Bewährung. Die Verteidigung forderte nur ein Jahr auf Bewährung.

Die Verteidiger wiesen in ihren Plädoyers darauf hin, dass es sich nicht um eine „klassische, von Gewalt geprägte Zuhälterei“ gehandelt habe. Zudem seien die Frauen nicht eingesperrt gewesen. Einige der Angeklagten hätten zuvor selbst als Prostituierte gearbeitet. Die nach Deutschland eingeschleusten Frauen und Transsexuellen hätten zuvor gewusst, dass sie in Deutschland anschaffen gehen sollten.

Eines der Opfer hatte dagegen in einer Nebenklage zu Prozessbeginn angegeben, es habe zeitweilig rund um die Uhr für Sex zur Verfügung stehen müssen und von Tätigkeiten in Siegen. Rastatt, Hannover, Rodgau und Maintal berichtet. Das Opfer gab an, fast immer in den Häusern eingesperrt gewesen zu sein.

Die Razzia: 1,6 Millionen Euro eingezogen

In dem Prozess geht es neben menschlichen Schicksalen auch um viel Geld. Die Anklage beantragte wegen Steuerhinterziehung die Einziehung von 1,6 Millionen Euro. Bei Durchsuchungen hatten die Beamte in Siegen allein 210.000 Euro Bargeld entdeckt. Versteckt war das Geld in einer Tiefkühltruhe. Aufgedeckt worden war der Bordellring bei einer Großrazzia im April 2018, an der rund 1500 Beamte der Bundespolizei eingesetzt waren. 60 Bordelle und Wohnungen in zwölf Bundesländern wurden durchsucht. Für die Bundespolizei war die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme in ihrer Geschichte.

Der Prozess: Bereits 42 Verhandlungstage

Der Prozess begann vor rund einem Jahr vor dem Hanauer Landgericht. 42 Verhandlungstage wurden bereits abgehalten. Da alleine zehn Pflichtverteidiger beteiligt sind, musste der Prozess wegen der Corona-Pandemie zunächst unterbrochen werden, weil die Räumlichkeiten im Justizzentrum nicht groß genug sind, um die Abstände zu wahren. Nun wird das Verfahren im Tagungszentrum Congress Park Hanau fortgesetzt. Die Urteile sollen am 3. Juni verkündet werden.

