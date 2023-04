Siegen. Festnahme wegen versuchten Tötungsdelikts am Gasometer in Siegen: Schwer verletztes Opfer schweigt zum Angriff. Ein Verdächtiger ist in Haft,

Im August 2022 gingen zwei Männer neben dem Gasometer auf der Schemscheid in Siegen mit einem Messer auf einen dritten los. Der 26-Jährige erlitt lebensgefährliche Stichwunden in Hals und Oberkörper, er brach auf der Friedrich-Friesen-Straße zusammen, wurde ins Krankenhaus gebracht. Jetzt hat die Polizei einen der mutmaßlichen Täter verhaftet.

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen hatte seither die Ermittlungen geleitet. Die Hintergründe der Tat waren lange völlig unklar, das 26-jährige Opfer machte kaum Angaben hierzu, teilen Staatsanwaltschaft und die Polizeibehörden mit. Trotzdem sei es den Ermittlern gelungen, zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige zu identifizieren – im Dezember waren auch Fahndungsfotos veröffentlicht worden, die die Messerstecher zeigen sollten.

Polizeieinsatz in Siegen: 23-Jähriger festgenommen, mutmaßlicher Komplize auf Flucht

Bereits am 14. März wurde bei einem Polizeieinsatz in Siegen demnach ein 23-jähriger Mann in dieser Sache festgenommen, so die Behörden am Donnerstag, 13. April. Gegen ihn habe ein Untersuchungshaftbefehl vorgelegen, er befindet sich derzeit in Haft. Der zweite Tatverdächtige, ein 19-jähriger junger Mann, befindet sich den Ermittlern zufolge im Ausland, auch gegen ihn liegt ein Untersuchungshaftbefehl, die Ermittlungen zu seiner Ergreifung dauern an.

Die Hintergründe zur Tat sind nach wie vor nicht vollständig geklärt, die Ermittlungen laufen weiter. Die Ermittler gehen aber nach den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass es sich seinerzeit nicht um ein Zufallstreffen der Beteiligten handelte: Umgehend nach der Tat hatten dieser Zeitung Informationen vorgelegen, nach denen der Bluttat ein Streit vorausgegangen sein sollte, bis einer der Beteiligten ein Messer zog.

