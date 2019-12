Messerangriff in Freudenberg: Anwälte plädieren auf Notwehr

Am Donnerstag soll das Verfahren gegen den jungen Mann zu Ende gehen, dem unter anderem eine Messerattacke am 13. Oktober 2018 in Freudenberg vorgeworfen wird. Am Montag hat die Kammer die Schlussvorträge der Anwälte entgegengenommen. Während Staatsanwältin und Nebenklagevertreterin von der Notwendigkeit einer Unterbringung in der Psychiatrie ausgehen, wollen die Verteidiger maximal eine kurze Freiheitsstrafe und gehen von Notwehrlagen aus. Ihr Schluss: G. ist dafür freizusprechen.

Laut Gutachter nicht schuldfähig

Staatsanwältin Happe ist in ihren Ausführungen dem Gutachten von Dr. Bernd Roggenwallner gefolgt, der dem G. eine schizophrene Psychose attestierte. Diese könne von dessen heftiger Drogensucht hervorgerufen sein, bestehe aber trotz monatelanger Abstinenz unvermindert weiter, wie sich auch durch wahnhafte Aussagen am vergangenen Verhandlungstag gezeigt habe. Der Psychiater hatte dem Angeklagten für den Messerangriff Einsichts- und damit Schuldunfähigkeit zuerkannt.

Gleiches sollte für einen Vorfall gelten, bei dem G. zwei Monate davor einem Bekannten mit einem Stein auf den Kopf geschlagen hatte. Für die übrigen Anklagepunkte, das Verunstalten eines Tores mit einem Graffiti und räuberischen Diebstahl mit Körperverletzung eines Ladendetektivs in einem Discounter, beantragt die Anklagevertreterin ein Jahr und sechs Monate Gefängnis.

Staatsanwältin sieht Unterbringung geboten

Aufgrund des anhaltenden Wahnzustands und der damit verbundenen Gefährlichkeit des G. sieht Happe, wie anschließend auch Nebenklageanwältin Katharina Batz, die zunächst unbegrenzte Unterbringung des Freudenbergers in der Psychiatrie für dringend geboten. Das mildere Mittel einer zeitlich begrenzten stationären Drogentherapie halten beide dagegen mit dem Gutachter für ungeeignet. G. sei derzeit nicht in der Lage, eine solche zu verstehen.

Siegerland Durch Altstadt geirrt Der Angeklagte soll nach der Attacke in Freudenberg am 13. Oktober 2018 mit einem Messer in der Hand durch die Altstadt geirrt sein. Das Urteil ist für den 19. Dezember,14 Uhr, angekündigt.

Hintergrund der Thematik war die vorgebliche Verliebtheit des G. in die Freundin des Mannes, den er nach eigenem Bekunden am 13. Oktober 2018 mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzte. Auch der Bekannte, den er gut acht Wochen zuvor mit einem Stein niederschlug, wollte den Angeklagten unter anderem zur Rede stellen, weil er dem Mädchen angeblich nachstellte.

Ablauf nicht genau zu rekonstruieren

Für den Schlag mit dem Stein sieht Verteidiger Lars Brögeler eine eindeutige Notwehrlage aufgrund einer Bedrohung. Sein Kollege Björn Lange erinnert daran, dass G. nach der „Ansprache“ durch den Zeugen sichtbar gezittert habe. Was den Vorfall mit dem Messer angehe, gehen die Verteidiger ebenfalls von einer potenziellen Notwehrsituation aus. Der genaue Ablauf lasse sich kaum rekonstruieren, was für Brögeler eine „in dubio pro reo“-Entscheidung, mithin einen Freispruch, für G. notwendig macht. Für die restlichen Taten sieht er zehn Monate als angemessen, ohne Bewährung.

Das psychiatrische Gutachten ist für den Dortmunder Strafverteidiger „keine Sternstunde“ des ansonsten von ihm durchaus geschätzten Sachverständigen. Dessen Ausführungen seien für ihn teils nicht genügend begründet gewesen. Ein gesunder Mensch hätte in ähnlichen Zwangslagen durchaus nicht anders gehandelt, als G., findet Lars Brögeler.

Sollte die Kammer dem Sachverständigengutachten folgen, wolle er auf die Möglichkeit hinweisen, auf beide Unterbringungsmöglichkeiten zu entscheiden und zunächst die mildere Drogentherapie anzusetzen. Erweise sich G. dort als Problemfall, könne immer noch der Umzug in die Psychiatrie erfolgen.

