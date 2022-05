Die Polizei am Tatort Aufgang zum Bürgerpark (Archivbild).

Todesfall Messerangriff in Freudenberg: Opfer kämpft 7 Wochen um Leben

Freudenberg. Der 26-Jährige, der Ende März in Freudenberg von einem Angreifer (20) mit einem Messer attackiert wurde, ist in Folge der Verletzungen gestorben

Bei einer Messerstecherei Ende März wurde in Freudenberg ein 26-jähriger Mann schwer verletzt – er ist nun in Folge dieser Verletzungen gestorben. Das bestätigt die Kreispolizeibehörde auf Anfrage.

Am Samstagabend, 26. März, hatte er sich mit mehreren anderen Personen am Treppenaufgang zum Bürgerpark (Kölner Straße/Seelbachecke) aufgehalten, als ein 20-Jähriger auf die Gruppe zugegangen war und dem 26-Jährigen ein Messer in die Brust gestoßen hatte. Der Angreifer floh, konnte aber wenig später festgenommen werden.

Weiteres Opfer der Messerattacke konnte Krankenhaus nach wenigen Tagen verlassen

Sein Opfer war so schwer verletzt, dass es auch Tage nach der Tat nicht außer Lebensgefahr war – sieben Wochen lang kämpfte der Mann um sein Leben. Ein weiteres Opfer, ebenfalls 26 Jahre alt, konnte das Krankenhaus nach wenigen Tagen wieder verlassen.

Der Angreifer soll unter einer psychischen Störung leiden. Die Ermittlungen der Mordkommission Hagen sind nach wie vor nicht abgeschlossen.

