Polizei Messerattacke auf Senior in Siegen - 17-Jähriger verdächtig

Siegen. Ein 75-jähriger Mann ist in einem Pflegeheim in Siegen mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Ein Angehöriger stellte sich der Polizei.

Ein Jugendlicher hat in einem Pflegeheim in Siegen-Eiserfeld mutmaßlich einen 75-jährigen Angehörigen mit mehreren Stichen schwer verletzt. Das Pflegepersonal kümmerte sich nach der Tat am Donnerstagnachmittag um den Senior, bis der Notarzt eintraf, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Der 17 Jahre alte Tatverdächtige informierte demnach selbstständig die Polizei und wurde in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei derzeit noch unklar. Wegen des jugendlichen Alters des Verdächtigen würden derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht, hieß es in einer Mitteilung. (dpa)

