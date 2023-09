Angriff im Streit Messerattacke in Siegen – Mordkommission ermittelt

Siegen. Am Kunstweg in der Siegener Innenstadt ist am Freitagabend ein junger Mann schwer verletzt worden. Im Streit hatte ein Konkurrent zugestochen.

Bei einer Auseinandersetzung in der Siegener Innenstadt ist am Freitagabend ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Er kam mit einer Stich- und Stichverletzung ins Krankenhaus, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Messerattacke in Siegen: Mann geriet mit anderen in Streit

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war es gegen 21 Uhr am Kunstweg zu einem Streit zwischen dem jungen Mann und drei anderen Männern gekommen. Dabei sei der 22-Jährige angegriffen worden. Die Angreifer flüchteten.

Der Tatverdächtige mit Messer wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 1,70m

ca. 20 Jahre

schlank

etwas längere dunkle Haare

grüne Kappe, Bauchtasche

französische Sprache

Mordkommission in Hagen hat Ermittlungen aufgenommen

Wegen der Gesamtsituation hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Attacke anfangs als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission der Polizei in Hagen übernahm die Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand gehen Polizei und Staatsanwaltschaft aber von gefährlicher Körperverletzung aus.

Hinweise zu Tat oder flüchtigen Personen bitte an die Polizei Siegen: 0271/70990

