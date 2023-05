Unweit des Weiß-Flick'schen Grundstücks an der Oranienstraße in Siegen kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei sperrte das Gebiet ab.

Kriminalität Messerattacke in Siegen: Wer sind die Schwerverletzten?

Siegen. Nach einem eskalierten Streit liegen zwei Männer schwer verletzt im Oranienpark in Siegen. Nun kennt die Polizei ihre Identität.

Nach der Messerattacke im so genannten Oranienpark in Siegen am Dienstag, 9. Mai, stehen die Identitäten der beiden Kontrahenten mittlerweile zweifelsfrei fest, betont die Polizei.

Es handelt sich um einen 47-jährigen Russen und einen 37-jährigen Aserbaidschaner. Beide liegen derzeit noch im Krankenhaus. Der Zustand sei bei beiden stabil, es bestehe keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen unter Federführung der Hagener Mordkommission laufen derweil auf Hochtouren.

Siegener Richter ordnet Untersuchungshaft an

Nach jetzigem Kenntnisstand handelte es sich ausschließlich um eine Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und dem 37-Jährigen. Aus einem verbalen Streit wurden Handgreiflichkeiten, die letztlich zu schweren Verletzungen der beiden führten. Ein Amtsrichter hat am Mittwoch Untersuchungshaft angeordnet. Der Vorwurf in beiden Fällen lautet versuchter Totschlag.

