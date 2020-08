Ermittlungen Messerstich in Siegen – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Siegen. Ein 36-Jähriger hat in Siegen einen 33-Jährigen mit einem Messer verletzt. Nach einer Fahndung konnte die Polizei den Mann festnehmen.

Die Polizei hat am Freitag einen 36-Jährigen festgenommen, der zuvor in Siegen einen 33-Jährigen mit einem Messer verletzt hatte.

Wie die Polizei Siegen-Wittgenstein und die Staatsanwaltschaft mitteilen, hatten sich am Freitagabend auf der Spandauer Straße vier Männer gestritten. Die Situation eskalierte, ein 36-Jähriger verletzte einen 33-Jährigen mit einem Messerstich am Hals. Daraufhin floh der Tatverdächtige.

Fahndung bringt Erfolg – Verdächtiger in Untersuchungshaft

Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach einer Fahndung in Siegen fassen. Ein Haftrichter ordnete am Samstag Untersuchungshaft an. Der 36-Jährige befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Hintergründe sind nach Angaben der Ermittlungsbehörden noch unklar. (red)

