Siegen. Streit um Drogen, wohl auf Drogen, eskaliert. Ein Siegener (21) sticht auf einen 30-Jährigen ein. Er fürchtete um sein Leben, sagt er vor Gericht

Freispruch für den 21-Jährigen, der seinen früheren Freund im Streit mit zahlreichen Messerstichen schwer verletzt hatte: Der junge Siegener hatte im Prozess wegen versuchten Totschlags geschildert, dass er in Notwehr gehandelt habe. Das Gericht sah keine Möglichkeit, das zu widerlegen.

Notwehr bedeutet der Schutz eigener und fremder Rechtsgüter, dazu zählen Leben, körperliche Unversehrtheit und auch Eigentum. Wer erwiesenermaßen in Notwehr handelt, hat umfangreiche Befugnisse – darunter fallen nach rechtlicher Einschätzung auch die schweren Verletzungen des Opfers. Mit dem Urteil hat die Strafkammer nun nicht über Schuld oder Unschuld entschieden, sondern sah aufgrund der Sachlage eben keine Möglichkeit, die „Nicht-Notwehr“ zu beweisen.

In einer Siegener Wohnung eskalierte die Situation

Stützen konnte sich die Kammer dabei neben der Spurenlage und den polizeilichen Ermittlungen lediglich auf die Schilderung zum Tathergang des Angeklagten selbst. Das Opfer (30) hatte dazu von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Da die Vorgeschichte der Tat in die Siegener Drogenszene führt, hätte er sich womöglich selbst belastet.

Den Schilderungen des nunmehr Freigesprochenen zufolge, er hatte zuvor in Untersuchungshaft gesessen, hatte er eine durchaus komplizierte Beziehung zum Geschädigten, in der es viel um Beschaffung und Konsum von Kokain gegangen sei. Dies mündete in einer Auseinandersetzung in der Tatnacht, in der der Ältere den jungen Mann – womöglich unter Betäubungsmittel-Einfluss – so bedrängt und bedroht habe, dass er um sein Leben fürchtete. Schließlich zog er seinen Schilderungen zufolge in verzweifelter Selbstverteidigung ein Messer, stach mehrfach auf Kopf, Hals, Nacken und Körper des anderen ein und flüchtete. Der Mann wurde schwer verletzt, nur mit Glück nicht lebensbedrohlich. Er schleppte sich auf die Straße und musste am Ende selbst den Notruf wählen.

