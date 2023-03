Meteorologe Sven Plöger zu Klimawandel: „Zieht euch warm an“

Neunkirchen. Meteorologe Sven Plöger ist Gast beim S-Forum der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. Sein Thema ist der Klimawandel.

„Zieht euch warm an, es wird heiß!“ Ein Thema, dss neugierig machte und über 600 Besucher in die Turnhalle des Neunkirchener Gymnasiums zog. Dort begrüßte die Sparkasse Burbach-Neunkirchen zu ihrem 13. S-Forum. Der Ehrengast war diesmal Sven Plöger – Diplom-Meteorologe, Autor, Vortragsredner und Wettermoderator.

„Eine Veranstaltung, die nach langer Zeit endlich wieder stattfinden kann“, begrüßte Vorstandsvorsitzender Markus Keggenhoff zu Beginn der Veranstaltung auch im Namen seines Vorstandskollegen Christian Roth. „Videokonferenzen können nicht den persönlichen Kontakt ersetzen. Und letztlich sind es doch die realen Begegnungen und die persönlichen Gespräche, die unser Leben und eben auch Festlichkeiten wie diese ausmachen.“ Vor Ort hatten sich zahlreiche Gäste aus Burbach und Neunkirchen, die Bürgermeister Christoph Ewers (Burbach) und Dr. Bernhard Baumann (Neunkirchen), Mitglieder der Gremien, der Politik sowie der Wirtschaft und auch der heimischen Medien versammelt.

Sparkasse Burbach-Neunkirchen: Position ausgebaut

„Die vergangenen beiden Jahre waren geprägt von schwierigen Rahmenbedingungen“, sagte Markus Keggenhoff „Erst die Corona-Pandemie, nun die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs.“ Beides sei auch an der Sparkasse Burbach-Neunkirchen nicht spurlos vorbeigegangen. „Wir haben allen Widrigkeiten getrotzt und unsere Position nicht nur behauptet, sondern klar weiter ausgebaut. Dies verdanken wir unseren Kundinnen und Kunden, die uns jeden Tag erneut ihr Vertrauen schenken sowie dem besonderen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so der Vorstandsvorsitzende.

Im Anschluss fackelte Sven Plöger ein Vortrags-Feuerwerk ab. Von stürmisch bis heiter, von regnerisch bis eitel Sonnenschein. Sven Plöger nahm die Besucher mit auf eine Reise durch die Wetter-Extreme und den Klimawandel, die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig zeigte er den Gästen, warum die aktuelle Krise auch eine echte Chance ist, die Weichen für die Zukunft zu stellen. „Zieht euch warm an, es wird heiß!“ Erst im Juni 2020 erschien der Spiegel-Bestseller des Diplom-Meteorologen. Sein Untertitel: Den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen.

Das Schlimmste noch verhindern

Sven Plöger erläuterte, wie man das Schlimmste noch verhindern kann. „Ein Hitzerekord jagt weltweit den nächsten. Es herrscht extreme Trockenheit und die Wälder brennen großflächig von Alaska bis in die Tropen“, so der Diplom-Meteorologe. „Wir merken es alle: Der Klimawandel wird greifbar. Er drängt sich uns von allen Seiten auf und ist nicht mehr abzutun. Das Wettergeschehen, das wir heute als Folge unseres Lebensstils erleben, hat uns die Wissenschaft vor 20, 30 Jahren ziemlich präzise vorhergesagt. Und wie haben wir bisher darauf regiert? Ziemlich ignorant.“ Doch: Sven Plöger machte trotz des Themas in Neunkirchen keine heiße Luft. Er bewahrte bei all dem einen kühlen Kopf und vor allem seinen Humor.

