Mieser Fahrstil? Familie attackiert und verletzt Paketboten

Marburg/Siegen. Zwei Siegener Paketzusteller liefern Ware aus. Einem Mann gefällt ihr Fahrstil nicht. Dessen Familie hat eine eigene Sicht auf Recht und Ordnung.

Zwei Paketzusteller aus Siegen sind auf offener Straße von mehreren Mitgliedern einer Familie geschlagen und getreten worden.

Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden mit ihrem Paketauto am Donnerstag, 30. März, in Marburg unterwegs. Offenbar, vermuten die Beamten, missfiel einem Mann der Fahrstil des Zustellers am Steuer des Wagens eines Onlinehandels. Ein sich auf die Straße verlagerndes Wortgefecht lockte mehrere Familienmitglieder des Mannes an, der sich aufregte.

Marburger Polizeibeamte gehen dazwischen

Der zunächst verbale Konflikt entwickelte sich zu einem handfesten Streit, bei dem die beiden in Siegen wohnenden Zusteller – 24 und 30 Jahre alt – Schläge und Tritte kassierten und dadurch leichte Verletzungen davontrugen. Zudem beleidigten die anderen Personen die zwei Männer mehrfach. Hinzugerufene Polizeibeamte sorgten schließlich für das Ende der Auseinandersetzung.

