Die Polizei in Siegen fahndet nach den Tätern und bittet um Mithilfe.

Kriminalität Mieser Trick in Siegen: Frau (84) um tausende Euro betrogen

Siegen. Betrüger gaukeln der Siegener Seniorin vor, ihre Tochter hätte einen Menschen getötet. Nur viel Geld könnte die Frau vor dem Gefängnis bewahren.

Am Freitagnachmittag, 20. November, haben Unbekannte eine 84-Jährige in Siegen um einen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen.

Wie die Polizei am Dienstag, 24. November, mitteilt, hatten die Täter der Seniorin vorgegaukelt, dass ihre Tochter eine Radfahrerin getötet hätte. Um eine Haftstrafe zu umgehen, müsse sie nun eine Kaution bezahlen.

Polizei in Siegen bittet um Mithilfe

Um die Glaubwürdigkeit des Vorfalls zu bestätigen, meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt auf dem Handy der Seniorin. Die 84-Jährige willigte ein und übergab zwischen 16 und 18.30 Uhr das Geld an eine unbekannte Frau in der Emilienstraße in Siegen . Die Verdächtige ist laut Polizeiangaben etwa 35 Jahre alt, schlank und hatte schwarze, lange und gelockte Haare. Sie trug einen schwarzen Mundschutz und eine lila Steppjacke.

Die Kriminalpolizei in Siegen hofft nun auf Zeugen, die im Tatzeitraum mögliche Beobachtungen im Bereich Emilienstraße gemacht haben.

Die Ermittler nehmen Hinweise unter 0271/7099-0 entgegen.

