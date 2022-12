A 45: Mit brennendem Auto zur Tanke statt auf die Standspur

Siegen. Das war gefährlich: Fahrer eines brennenden Mercedes wollte auf der Raststätte bei Siegen nach einem Feuerlöscher fragen.

Mit seinem brennenden Mercedes ist am Donnerstagabend, 22. Dezember, ein 23-jähriger Pkw-Fahrer auf das Tankstellengelände der Raststätte Siegerland-Ost. Der Fahrer aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) war mit dem Kombi von Siegen kommend in Fahrtrichtung Freudenberg unterwegs. Kurz hinter der Auffahrt Siegen bemerkte der Fahrer Brandgeruch in seinem Fahrzeug, unter dem Wagen schlugen schon Flammen hervor. Statt auf der Standspur stehen zu bleiben, das brennende Fahrzeug abzusichern und die Feuerwehr zu alarmieren, sah er das Hinweisschild auf die Raststätte. Er habe gehofft, dort einen Feuerlöscher zu finden, äußerte er gegenüber der Autobahnpolizei.

Auto brennt völlig aus

Auf dem Tankstellengelände steuerte er einen Garagenkomplex an und stellte dort sein Fahrzeug ab, das innerhalb kürzester Zeit komplett in Flammen aufging. Die zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehrkräfte aus Gosenbach, Oberschelden, von der Wache Siegen und die Drehleiter-Mannschaft aus Eiserfeld trafen innerhalb kürzester Zeit ein. Um die Flammen zu kühlen, wurde erst Wasser, später Schaum eingesetzt, um auch die letzten Brandnester zu ersticken. Durch das Feuer wurde auch der Garagenkomplex sehr in Mitleidenschaft gezogen. Nur einen kleinen Koffer konnte der Fahrer aus seinem Auto retten. Am Mercedes entstand Totalschaden.

