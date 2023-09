Mit drei Metern geklauter Dachrinne mitten durch Kreuztal

Die Kreuztaler Polizei ermittelt in gleich mehreren Fällen von Metalldiebstahl. (Symbolbild)

Kreuztal. Teures Buntmetall ist in Kreuztal in den Fokus von Dieben gerückt – und hat zu einer ganzen Serie von Diebstählen geführt.

Zwischen Donnerstagabend, 14. September, und Samstagmorgen, 16. September, haben es unbekannte Täter gleich mehrfach auf teures Buntmetall in Kreuztal abgesehen.

In der Ernsdorfstraße entwendete nach bisherigen Kenntnissen der Polizei ein Einzeltäter Teile eines Regenrohres aus Kupfer. Ein weiterer Diebstahlsversuch unweit der Trauerhalle in der Nähe des Friedhofs schlug fehl. Die Tatzeit dürfte am Freitag, 15. September, gegen 0.45 Uhr gewesen sein.

In der Marburger Straße kurz hinter der Einmündung Zum Erbstollen in Richtung Hilchenbach hatten es möglicherweise mehrere Täter ebenfalls auf eine Regenrinne abgesehen. Dort klauten die Diebe eine etwa 3 Meter lange Zinkrinne. Die Tatzeit laut Polizei: Zwischen Freitag, 15. September, 19 Uhr und Samstag, 16. September, 9.30 Uhr.

Jede Menge Kupferrohre in Kreuztal gestohlen

An der Ecke Siegener Straße und Roonstraße suchten Diebe eine Baustelle auf. Dort stahlen sie nach Polizeiangaben Kupferrohre, und zwar zwischen Donnerstag, 14. September, 19 Uhr und Freitag, 15. September, 7 Uhr. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Hinweise unter 02732 / 909-0. Von Interesse sind neben Angaben zu den Tätern auch Informationen zu den möglichen Abnehmern.

