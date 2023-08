Siegen. Nicht mehr lange bis zum Siegener Stadtfest 2023: Hier steht alles zu Bands und Akrobatik, Parken und Straßensperrungen, Infostände und Eröffnung

Ab Freitag, 25. August, wird die Siegener Innenstadt wieder zur Partyzone: Dann beginnt das Programm auf den Bühnen zwischen Reichwalds Ecke und Rathaus Oberstadt. Am Samstag, 26. August, sind dann ab 11 Uhr alle Informations-, Aktions- und Verkaufsstände in Betrieb. Hier gibt’s den Überblick über Programm und Künstler, Essen und Trinken, Busse und Parken.

Programm beim Siegener Stadtfest: Eröffnung mit Bürgermeister, 50 Bands auf Bühnen

Eröffnung: Offiziell eröffnet wird das Siegener Stadtfest von Bürgermeister Steffen Mues um 13 Uhr auf der Bühne auf der Siegbrücke vor. Zahlreiche Ehrengäste sind eingeladen, für die Musik ist das Siegener Blasorchester unter Leitung von Daniel Ridder zuständig. An Grußwort und traditionellen Fassanstich schließt sich ein etwa einstündiges Platzkonzert an – neben festlicher Musik auch mit bekannten Werke der Pop- und Rockkultur. Moderator ist der Kölner Schauspieler und Entertainer Gerd Buurmann. Bürgermeister Mues: „Die Eröffnung ist für mich eine willkommene Gelegenheit, unseren Sponsoren zu danken. Ohne das Engagement der Sparkasse Siegen, der Krombacher Brauerei, der SVB GmbH, der Westenergie, der KEG GmbH und der Stadtmarketing Siegen GmbH, wäre es uns als Stadt nicht möglich, unseren Gästen ein derart umfangreiches und breitgefächertes Unterhaltungsangebot zu machen.“ Passend zum klimaneutralen Stadtfest findet im Rahmen der Eröffnung auch die Siegerehrung des diesjährigen „Stadtradelns“ statt. Dabei sollen auch die erfolgreichsten Schulklassenteams ausgezeichnet werden. 2022 legten 447 Menschen 96.286 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden so 14,8 Tonnen CO2-Emissionen. Die Aktion 2023 fand zwischen 27. Mai und 16. Juli statt.

Bühnen: Rund 50 Bands treten am Festwochenende auf. Darunter sind die Stammgäste beim Siegener Stadtfest mit eigener Fan-Base in der Region wie zum Beispiel UnArt, Kölsch Gedäh, Ticket to Happiness oder auch das Siegener Blasorchester. Andere sind zum ersten Mal dabei wie die Bands „Monotypes“ und „Kontrollverlust“. Nicht weniger mitreißend sind die DJs, die auf der Bühne Schlossplatz und Siegbrücke auftreten. Am Freitag und Samstag gehört Platz des Unteren Schlosses erneut dem Willer Watz Festival. Das Areal hat sich in den letzten Jahren zur Freiluft-Tanzfläche für Techno-Fans entwickelt. Da die Kapazität des Platzes begrenzt ist, muss hier – und nur hier – eine Einlasskontrolle stattfinden. Am Sonntag findet hier der Open-Air-Gottesdienst der Martinikirchengemeinde statt, danach gehört der Schlossplatz den Familien, unter anderem mit Spielstationen für Kinder.

Stände: Informationen und Aktionen gehören zum Stadtfest dazu wie Bands auf den Bühnen: Die Veranstaltung ist eine willkommene Plattform für zahlreiche Vereine und Initiativen, sich vorzustellen und für ihre Anliegen zu werben. Beliebte Anlaufstellen für kleine und große Besucher sind die Ausstellungsflächen der Siegener Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. Familienfreundliches Programm bieten auch die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB); An ihrem Aktionsstand in der Sandstraße kommen Groß und Klein mit kostenlosem Kinderschminken und einem Wassertropfenschätzspiel mit der Chance auf eine Heißluftballonfahrt auf ihre Kosten. Der Heimat- und Traditionspflege widmen sich an ihren Ständen die NRW-Stiftung und der Siegener Heimat- und Geschichtsverein. Die Sparkasse Siegen als ein Hauptsponsor beteiligt sich: Vor dem Kundenzentrum Morleystraße gibt es eine Hüpfburg.

Das chronologische Bühnenprogramm des Siegener Stadtfests von Freitag bis Sonntag gibt es hier.

Anreisen zum Siegener Stadtfest: Mit kostenlosen Bussen zum Veranstaltungsgelände

Mehrere Sonderlinien fahren von verschiedenen Orten im Siegerland ins Oberzentrum – für die Fahrgäste kostenlos (Fahrpläne hier). Die VWS weisen darauf hin, dass die Haltestellen „Kochs Ecke“ Richtung Kölner Tor sowie „Kölner Tor“ in beiden Richtungen nicht angefahren werden können. Busse aus Richtung Siegerlandhalle und Schleifmühlchen nehmen die Berliner Straße zum ZOB.

Wer mit dem Fahrrad in die Siegener City kommen möchte, findet online einen Lageplan mit Stellplätzen: Abstellanlagen sind am Hauptbahnhof/ZOB und an der Nikolaikirche; die Stadt hat außerdem mobile Abstellanlagen. Kostenfrei E-Bike fahren ist an der Velocity-Station von Westenergie im Energiepark an der Friedrichstraße möglich: Mit dem Gutscheincode „StadtfestWestenergie“ können Nutzerinnen und Nutzer das Stadtfest kostenfrei besuchen – wer den Aktionscode in der „Velocity Mobility“-App eingibt, erhält eine kostenlose Fahrt von maximal 60 Minuten. Das Unternehmen möchte damit die Bemühungen der Stadt zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Stadtfest unterstützen.

Am Veranstaltungswochenende sind von Freitag, 6 Uhr, bis Montag, 1 Uhr in der Innenstadt gesperrt: Kölner Tor und Sandstraße zwischen Obergraben und Hindenburgbrücke; Morleystraße ab Scheinerplatz einschließlich Siechhausweg; Fürst-Johann-Moritz-Straße ab Einmündung Herrengarten (die Hindenburgstraße wird gegenläufig befahrbar sein); Zufahrt Friedrichstraße auf Sandstraße (absolutes Halteverbot auf der Friedrichstraße – Rettungsweg!) Umleitungen sind ausgeschildert. Lieferverkehr ist Freitag bis 14, Samstag und Sonntag bis 10 Uhr erlaubt. Für Anwohner, die ihre Garagen oder Parkplätze nicht erreichen können, stehen in begrenztem Umfang Wochenendtickets im Parkhaus Heeserstraße zur Verfügung. Anfragen bis spätestens 24. August an das Organisationsbüro von KulturSiegen: 0271/404-1528. Gegenläufig befahrbar sein wird am Veranstaltungswochenende die Hindenburgstraße.

Nachhaltigkeit beim Siegener Stadtfest: Mehr Regionales, weniger Fleisch

Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit sind in diesem Jahr große Themen, vertreten zum Beispiel durch die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Siegen, den Energieverein, den ADFC, den Verein Lebensmittel retten. Die Stadt präsentiert sich Samstag und Sonntag mit ihrem „Garten-Stand“ direkt am Siegufer (Brüder-Busch-Straße/Oberstadtbrücke), informiert unter anderem über die Aktion „Siegener Blütenzauber“ und verteilt kostenlose Samentütchen für die Herbstaussaat. Dazu gibt es Samstag Infos rund um die Themen Sanieren, Klimaschutz, Energie- und Mobilitätswende und die entsprechenden Förderprogramme. Sonntag steht die städtische Sauberkeitskampagne „Sauber bleiben!“ im Fokus, die Stadtreinigung möchte das Bewusstsein dafür wecken, Stadträume nachhaltig gegen Verschmutzung, Vandalismus und Graffiti zu schützen.

Einen Appell richtet die Stadt an die Gäste in Sachen Mülltrennung: Wenn Abfälle in den dafür vorgesehenen Behältern landet, spare das erheblich Zeit und Aufwand. Um den CO2-Fußabdruck des Festes zu reduzieren, wurde bei der Standbesetzung darauf geachtet, dass weniger Fleischwaren angeboten werden und die Betreiber sowohl aus der Region kommen als auch regionale Produkte verarbeiten.

Alle Informationen zum Fest unter: www.siegener-stadtfest.de.

