Eine Zeugin entdeckt den Schlafenden in einer Sparkassenfiliale. (Symbolbild)

Kriminalität Mit Schlagring und Drogen in Sparkasse eingeschlafen

Niederfischbach. In einer Sparkassenfiliale liegt ein Schlafender. Er ist offenbar nicht nur von Müdigkeit übermannt, sondern hat auch Einiges auf dem Kerbholz.

Eine Zeugin hat der Polizei am Samstag, 22. April, eine schlafende Person in der Sparkassen-Filiale in Niederfischbach gemeldet.

Der Mann, so die Beamten, sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Als die Ordnungshüter den inzwischen nicht mehr Schlafenden durchsuchten, fanden sie einen Schlagrings und diverse Betäubungsmitteln.

Auf ihn kommen nun weitere Strafverfahren zu und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

