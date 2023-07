Ein 14-jähriger Fahrer verursacht in Kreuztal-Kronbach einen schweren Verkehrsunfall. Womöglich war er auch noch alkoholisiert.

Unfall Mit Vollgas am Steuer: 14-Jähriger verursacht Trümmerhaufen

Krombach. Ein 14-Jähriger sitzt am Steuer des Audi A 4, der sich von der Polizei nicht anhalten lässt. Ein schwerer Unfall ist die Folge.

Ein Bild der Verwüstung hat ein 14-Jähriger am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Kreuztal-Krombach verursacht. Wie die Polizei erklärte, war einer Funkstreifenwagenbesatzung in Krombach gegen 22 Uhr ein verdächtiger Audi A4 aufgefallen. Diesen wollten die Beamten kontrollierten und forderten den Fahrer mit Anhaltezeichen auf, den Wagen zu stoppen.

Der Jugendliche schien aber deutlich andere Pläne zu haben und drückte das Gaspedal ordentlich durch. Mit überhöhter Geschwindigkeit verlor er auf Höhe der Krombacher Brauerei in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen. Auf der Gegenfahrbahn prallte er mit einem Auto zusammen, an dem ein einachsiger Anhänger hing. Der wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett zerstört. So wie es vor Ort aussah, waren Teile des Anhängers mit dem Pkw mehr als 30 Meter nach dem Zusammenstoß mit dem Anhängergespanns auf der Straße verteilt.

Schwer verletzt – Blutprobe

Schlussendlich gestoppt wurde der Audi A4 durch einen massiven Stein, der im Grünstreifen neben dem Bürgersteig lag. Die Wucht des Aufschlags muss so heftig gewesen sein, dass der Stein mehrere Meter verschoben wurde und schließlich vor einer Haustüre liegen blieb. Der 14-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus. Dort bekam er neben der Behandlung auch gleich noch eine Blutprobe entnommen, da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Der in der Front völlig zerstörte Pkw musste von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher und leuchtete der Polizei während der Unfallaufnahme die Straße aus. Zudem wurde die Hagener Straße durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte voll gesperrt. Der 71-jährige Fahrer des Anhängergespanns blieb bei dem Unfall unverletzt.

