Mitmachen beim Corona-Check für Siegen und das Siegerland

Maskenpflicht, Heimunterricht und Co. gehören seit einem Jahr zum Alltag in der Corona-Pandemie.

Siegen. Wie kommen Sie durch die Krise? Wir möchten wissen, wie Sie auf die Corona-Pandemie in Siegen und im Siegerland erleben. Jetzt online teilnehmen:

Seit einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unser aller Leben. Dass Lockdown und Lockerungen, Inzidenzwerte und AHA-Regeln den Alltag so nachhaltig bestimmen würden, hätte wohl niemand vorher gedacht.

Die Redaktion möchte daher von Ihnen wissen, liebe Leserinnen und Leser, was sich für Sie verändert hat: Welche Probleme auftauchen, wie zufrieden oder unzufrieden Sie mit dem Krisenmanagement sind oder wie sie in Ihrer derzeitigen Situation in die Zukunft blicken. Machen Sie mit bei unseren großen Corona-Check für Siegen und das Siegerland!

Teilnahme am Corona-Check Siegen und Siegerland dauert nur etwa 5 Minuten

Um einschätzen zu können, wie die Pandemie das Leben unserer Leser und Online-Nutzer verändert hat, führt diese Zeitung eine bereit angelegte Befragung durch und hat einen Fragenbogen entwickelt, mit dessen Hilfe wir das Stimmungsbild in der Region abbilden möchten – und das auch bezogen auf die Lage in den einzelnen Kommunen – Burbach, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen, Neunkirchen, Siegen und Wilnsdorf.

Ihre Antworten bilden die Grundlage für weitergehende Recherchen und Berichte der Siegener Lokalredaktion rund um die Corona-Lage, die Ergebnisse veröffentlichen wir Online, in der Tageszeitung und auch im E-Paper. Die Teilnahme kann ganz einfach online erfolgen und dauert nur etwa fünf Minuten. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zehn Genussboxen im Wert von jeweils 40 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Antworten!

