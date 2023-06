Ermittlung Mitten in Siegen eskaliert Streit: 17-Jähriger zieht Waffe

Siegen. Zwei junge Frauen zoffen sich, dann gerät die Situation am Kölner Tor in Siegen aus dem Ruder: Schlägerei, Schießerei. Der Schütze steht nun fest

Mitte Mai sorge das Video einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Kölner Tor für Aufsehen in den Sozialen Netzwerken: Im Verlauf des Streits zog ein Jugendlicher eine Waffe und schoss auf seinen ebenfalls jugendlichen Kontrahenten. Offensichtlich handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, was Patronenhülsen bestätigten. Die Polizei hat einen Verdächtigen geschnappt.

Vorangegangen war dem Vorfall am frühen Samstagabend, 13. Mai, laut Behördenangaben eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Heranwachsender – erst kam es zur einer Schlägerei, dann wurde die Pistole gezogen und mehrfach geschossen. Mehrere Beteiligte wurden leicht verletzt. Bei der Polizei gingen seinerzeit lediglich zwei Notrufe durch vorbeifahrende Passanten ein, heißt es nun, das Video, gefilmt von der Martinikirche aus, landete im Netz. Die Polizei löste einen Einsatz aus, fand im näheren Umfeld mehrere Beteiligte.

Schreckschusswaffe nicht gefunden, Motiv für Siegener Polizei noch unklar

„Bereits wenige Tage später stand die Identität des Schützen fest“, teilen die Beamten nun mit: Ein 17-Jähriger aus dem Raum Netphen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, durchsuchte die Wohnanschrift des Jugendlichen, fand aber keine Waffe. Auch zum Motiv gebe es kein einheitliches Bild, heißt es weiter, trotz zahlreicher Vernehmungen. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es zunächst ein Streit zwischen zwei jungen Frauen gegeben hatte, die dann von weiteren Personen unterstützt wurden, woraus sich die Schlägerei entwickelte.

Die Ermittlungen sind noch nicht komplett abgeschlossen, so die Polizei, weitere Vernehmungen stehen aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

