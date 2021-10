Mittwochsakademie Siegen: Zeitreisen, Ethik und Zukunft

Der Emmy-Noether-Campus an der Walter-Flex-Straße in Siegen ist einer der Orte, an denen die Seminare der Mittwochsakademie stattfinden.

Siegen. Die Mittwochsakademie der Uni Siegen kehrt zur Präsenz zurück. Das Programm setzt auf Bewährtes und Neues – ein zusätzliches Format inklusive.

Die Mittwochsakademie der Universität Siegen startet mit einer feierlichen Eröffnung am 3. November ins Wintersemester. „Nach einem kurzfristig wegen des Lockdowns abgesagten Semesters im Frühjahr 2020 und zweier digitaler Semester finden Lehren, Lernen und Diskutieren wieder in Präsenz statt – allerdings unter Coronaauflagen“, wie die Uni Siegen in der Ankündigung schreibt. Ab dem 8. November wird es montagabends zusätzlich ein digitales Seminarangebot geben.

14 Präsenz-Seminare bietet die Mittwochsakademie der Uni Siegen an – elf davon in Siegen, drei in Olpe. Veranstaltungsorte in Siegen sind das alte Bekleidungshaus Saueram Obergraben 23 (Campusgebäude US-S), die Martinikirche an der Grabenstraße, die Aula des Emmy-Noether-Campus an der Walter-Flex-Straße (ENC-D 114) – und in Olpe der große Saal des Alten Lyzeums an der Franziskaner Straße.

Uni Siegen: Mittwochsakademie startet am 3. November im Lyz

Die Eröffnung findet am 3. November, 10 Uhr, in der Aula des Lyz, St.-Johann-Straße 18 in Siegen statt. Das Thema orientiert sich am Wissenschaftsjahr 2020/21 „Bioökonomie“. Prof. Dr. Jan Börner (Universität Bonn) referiert über „Vision und Realität eines nachhaltigen Wandels durch Bioökonomie“. 80 Plätze stehen zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter info@mittwochsakademie.uni-siegen.de

So läuft es ab In Seminaren der Universität Siegen besteht im Wintersemester Maskenpflicht, wo kein Mindestabstand eingehalten werden kann. Es gilt zudem die 3G-Regel. Räume bis 99 Plätze dürfen unter diesen Bedingungen voll belegt werden. Anmeldungen zu den Seminaren noch bis 25. Oktober möglich per Mail an info@mittwochsakademie.uni-siegen.de.

„Im Seminarprogramm reichen sich Bewährtes und Neues die Hand“, so die Uni. Erstmals als Dozent dabei ist Prof. Dr. Michael Bongardt (Philosophie). Er beschäftigt sich mit dem Thema „Hans Jonas: Vom Religionshistoriker zum Zukunftsdenker“. Hans Jonas (1903 – 1993) ist heute vor allem als Autor des philosophischen Bestsellers „Das Prinzip der Verantwortung“ bekannt. „Sein dringender Appell, bei unserem aktuellen Handeln dessen Folgen für die Zukunft der Menschheit vor Augen zu haben, hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren“, heißt es in der Ankündigung. Viel weniger bekannt als dieses späte Hauptwerk von Hans Jonas seien seine jahrzehntelangen Forschungen zur Religionsgeschichte und Religionsphilosophie, zur philosophischen Relevanz der Evolutionstheorie, zum Verhältnis von Gehirn und Geist. Dieses breit angelegte Denken sei „die Grundlage für seine Zukunftsethik“.

Mittwochsakademie Siegen: Ökologische Theologie, Kulturgeschichte, Blicke ins All

Aus dem Forschungsfreisemester zurück ist der evangelische Theologe Prof. Dr. Thomas Naumann. Sein Thema lautet „Ökologische Theologie – Christlicher Schöpfungsglaube und die ökologischen Herausforderungen der Gegenwart“. Das Seminar dreht sich um die Frage, „wie eine Gottes Schöpfung angemessene Ethik aussehen könnte“. Gestellt wird die Frage, was Kirchen heute konkret tun können und sollten.

Der Physiker Prof. Dr. Claus Grupen schaut in ferne Galaxien und stellt die Frage „Unsere neue Heimat: der Mars?“

Der Historiker Prof. Dr. Rainer Elkar nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer weiter mit auf seiner Zeitreise durch die Kulturgeschichte und erreicht in diesem Semester die Moderne.

Siegen: Digitales Format über „Sprache und Alter“ als zusätzliches Angebot

Auch wenn nun wieder Präsenzlehre möglich ist, möchte die Mittwochsakademie laut Orgateam auf die Vorteile digitaler Lehrangebote nicht ganz verzichten, sondern auch künftig ein entsprechendes Angebot machen – „sofern die Mittwochsakademikerinnen und -akademiker daran Interesse haben“. Im kommenden Wintersemester bietet Katharina Hofius am Montagabend ein solches digitales Seminar an, ihr Thema lautet „Sprache im Verhältnis zum Alter: Identität, Kommunikationsstile und Generationenunterschiede“. Anmeldungen sind ohne zusätzliche Gebühren möglich.

Das Gesamtprogramm gibt es online: www.uni-siegen.de/mittwochsakademie

