Mobilitätswoche in Siegen: Parking Day und ÖPNV-Nulltarif

Siegerland. Das sind die Angebote zur Europäischen Mobilitätswoche. in Siegen, Burbach und Neunkirchen. Kinder erobern die Straße zurück.

Die Stadt Siegen, die Gemeinden Neunkirchen und Burbach und der Kreis Siegen-Wittgenstein beteiligen sich in diesem Jahr mit eigenen Aktionen an der Europäischen Mobilitätswoche. Diese findet jedes Jahr vom 16. bis zum 22. September statt und rückt das Thema „Nachhaltige Mobilität“ in den Fokus. Die Bürgermeister Steffen Mues, Dr. Bernhard Baumann und Christoph Ewers sowie Landrat Andreas Müller sind sich einig: „Wenn wir einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, müssen wir auch Mobilität neu denken. Denn um die deutschen Klimaziele zu erreichen, müssen die Emissionen im Verkehr bis 2030 um fast die Hälfte im Vergleich zu 1990 sinken.“

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Siegen

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 16. September, um 18.00 Uhr der Online-Vortrag „Mobilität der Zukunft – die Mobilitätswende vor Ort gestalten“. Anmeldung: l.kuehnel@siegen.de.

Der „Parking Day Siegen“ findet am Samstag, 18. September, 10 bis 13 Uhr vor dem KrönchenCenter statt. Dabei steht die modellhafte Umnutzung von öffentlichem Straßenraum im Mittelpunkt.

Am Montag, 20. September, 18 bis 19 Uhr folgt ein Online-Vortrag des Energievereins Siegen-Wittgenstein zum Thema „Elektromobilität, Wasserstoff und Co. – Was passiert in Siegen?“ Anmeldung: info@energie-siwi.de.

Ein E-Bike-Training für mehr Fahrsicherheit bietet die Stadt Siegen am Dienstag, 21. September, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz der Siegerlandhalle, Eingang H Atriumsaal).. Anmeldung: f.hammerschmidt@siegen.de

Den Abschluss der Aktivitäten der Universitätsstadt Siegen bildet am Mittwoch, 22. September, die Online-Veranstaltung „Allgemeines zum Thema E-Mobilität und Förderung. Anmeldung: events.ihk-siegen.de/termine/832/

+++ Lesen Sie auch: Siegen-Wittgenstein: Mit Dürresommern und Starkregen leben +++

Neunkirchen

Am Freitag, 17. September, 9 bis 15 Uhr, werden Menschen, die älter als 55 Jahre sind, auf Pedelecs geschult.. Das Pedelec-Trainig 55+ findet auf dem Verkehrsübungsplatz des MSC Freier Grund in Altenseelbach statt.

Am Montag, 20. September, 10 bis 12 Uhr, erobern Kinder den Verkehrsraum zurück. Am Vormittag des Weltkindertages wird am DRK-Kindergarten Altenseelbach ein roter Teppich für alle Kinder ausgerollt, die zu Fuß kommen. Diese dürfen sich dann als Prinzessin oder Pirat kostümieren und ein Polaroid-Bild als Erinnerung mitnehmen.

Stadtradeln Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche wird Landrat Andreas Müller die Sieger der Aktion „Stadtradeln“ küren: Welche Einzelfahrer haben die meisten Kilometer erradelt? Welche Teams waren am erfolgreichsten? In welcher Stadt oder Gemeinde haben die die Teilnehmer pro Kopf die meisten Kilometer gesammelt und welche Kommune hat absolut die Nase vorne? Auf all diese Fragen wird es am Montag, 20. September, eine Antwort geben.

Burbach

Der tägliche Weg zur Arbeit stellt in Summe für viele die längste Wegstrecke dar, die regelmäßig zurückgelegt wird. Die ersten 25 Bürger, die zwischen dem 16. und 22. September mindestens zwei Mal auf umweltfreundliche Weise zur Arbeit gelangen und einen Nachweis per E-Mail an die Gemeinde Burbach (s.reuter@burbach-siegerland.de) senden, erhalten einen nachhaltig hergestellten Mehrweg-„Coffee to go“-Becher. Als Nachweis gelten zum Beispiel ein Foto des ÖPNV-Fahrscheins oder des Arbeitnehmers mit dem Fahrrad vor dem Firmen- oder Bürogebäude.

+++ Lesen Sie auch: Siegen siedelt den Klimaschutz ganz oben an +++

Kreis Siegen-Wittgenstein

Am Samstag, 18. September, haben alle Menschen in Siegen-Wittgenstein und im Kreis Olpe freie Fahrt in Bussen und Bahnen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland