Mondscheinmarkt in Hilchenbach: Das ist das Programm 2021

Beim Mondscheinmarkt werden der historische Marktplatz und die angrenzenden Häuserfassaden in Hilchenbach in buntes Licht getaucht.

Hilchenbach. Der Mondscheinmarkt in Hilchenbach bietet rund um den Marktplatz ein buntes Programm. Aufgrund von Corona gibt es diesmal eine „Light-Version“.

Endlich ist es wieder soweit: Am Abend des Freitags, 23. Oktober, erscheint Hilchenbach wieder in einem ganz besonderen Licht, wenn der Mondscheinmarkt in die Stadt lockt. Der Aktionsring Hilchenbach als Veranstalter und das Hilchenbacher Stadtmarketing freuen sich sehr, endlich wieder eine Veranstaltung auf dem Marktplatz stattfinden zu lassen – auch wenn es noch mit einigen Einschränkungen einhergehen muss, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Mondscheinmarkt 2021: Das hat die „Light-Version“ zu bieten

So gibt es in diesem Jahr eine „Mondscheinmarkt-light-Version“: Das heißt, ein atmosphärischer Verkaufsmarkt mit größeren Abständen zwischen den Ständen und einem Gastronomieangebot „to go“, also ohne Sitzmöglichkeiten und ohne Alkoholausschank. Auch die Wilhelmsburg ist in diesem Jahr noch nicht geöffnet. Trotzdem werden die Veranstalter allen Besucherinnen und Besuchern mit einem „tollen dezentralen Rahmenprogramm, vielen Aktionen für Kinder und der einzigartigen Illumination des Marktplatzes endlich wieder eine besondere Atmosphäre zum Schlendern und Staunen“ erschaffen, heißt es in dem Schreiben weiter. Bereits zum fünften Mal verwandelt sich die Hilchenbacher Stadtmitte mit farbigen Strahlern und Leuchtskulpturen in eine stilvolle Kulisse für einen herbstlich-kulinarischen Markt im Mondschein.

Am Samstag zwischen 17 und 23 Uhr bieten verschiedenste Händler ihre Ware an und locken mit Kunsthandwerk, herbstlicher Dekoration und Köstlichkeiten. Neben Schmuck, Selbstgenähtem, Holzkunst, Keramik, Strickarbeiten, Floristik und vielem mehr werden Delikatessen wie Käse, Gebäck, Senf, Öl, Apfelsaft, Kräuter und Tee angeboten. Auch gastronomische Stände dürfen nicht fehlen. Zwar mit einem eingeschränkteren Angebot als gewohnt und nur „zum Mitnehmen“, dafür aber genauso lecker. Wer sich gemütlich zum Essen hinsetzen möchte, ist herzlich in die angrenzende Gastronomie eingeladen (Tischreservierung empfohlen).

Mondscheinmarkt in Hilchenbach: Das ist das Rahmenprogramm

Ein atmosphärisches Rahmenprogramm aus Licht und Walkacts rundet das Erscheinungsbild dieses Festes ab: Den ganzen Abend über verzaubern phantastische Figuren aus dem Reich der Fantasie die Besucherinnen und Besucher, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. „Auch die Gerichtswiese an der Wilhelmsburg erstrahlt in neuem Glanz: Mit vielen kleinen Lichtern wird ein Kerzen-Labyrinth erstellt, durch das die Anwesenden nach Lust und Laune wandeln können.“ Untermalt wird diese besondere Atmosphäre von entspannter Livemusik des Siegener Gitarristen Mario Mammone.

Doch nicht nur das: Der bekannte Nachtwächter Johann nimmt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine abendliche Führung rund um den Hilchenbacher Marktplatz. „Lassen Sie sich die gruseligen Anekdoten um die Geschichte der Stadt und ihrer Nachtwächter nicht entgehen“, sagt Organisatorin Kerstin Broh vom Aktionsring Hilchenbach. Die beiden kostenlosen Führungen mit Michael Thon starten um 20 Uhr und um 21 Uhr vor der Wilhelmsburg (aufgrund der geltenden Regelungen nur mit beschränkter Teilnehmerzahl und Voranmeldung unter touristinfo@hilchenbach.de).

Mondscheinmarkt in Hilchenbach: Auch für die Kinder ist gesorgt

Auch für die Kleinen wird kurz vor Halloween etwas zum Mitmachen und Mitnehmen angeboten: Von 14 bis 20 Uhr stehen im überdachten Bereich neben dem Rathaus Kürbisse bereit, die die Kinder unter erfahrener Anleitung aushöhlen und in ein Kürbisgesicht verwandeln können (siehe Zweittext).

Einige der Einzelhändler rund um den Hilchenbacher Marktplatz haben zeitweise geöffnet und laden zum „Moonlightshopping“ ein. Seit 2018 dabei ist die evangelische Kirchengemeinde, die unter dem Motto „Lichterkirche“ in die Kirche direkt über dem Marktplatz bittet. Am Samstag von 17 bis 22 Uhr wird hier ein Rückzugsort aus der hektischen Welt geboten. Um 19.30 Uhr gibt es ein Konzert für Orgel und Bariton, das gegen Spende besucht werden kann.

Hilchenbach: Kunsthandwerkermarkt nach dem Mondscheinmarkt auf dem Marktplatz

Am Sonntag, 24. Oktober, von 11 bis 17 Uhr wird die Veranstaltung unter dem Namen „Markt der schönen Dinge“ als Kunsthandwerkermarkt weitergeführt. „Alle Stände und kulinarischen Genüsse sind auch bei Tageslicht sehr zu empfehlen“, schreibt der Veranstalter. Mädchen und Jungen können sich beim Kinderschminken mit gruseligen Halloweengesichtern oder filigranen Elfenflügeln bemalen lassen (Künstler sind geimpft und tragen Masken).

Ab 13 Uhr treibt die „frech-fröhliche Hexe Furiana ihr Unwesen auf dem Marktplatz“. Mit ihren Riesen-Seifenblasen sorgt sie für staunende Kinderaugen. Um 14 und um 15 Uhr lädt das Kindertheater „Pauline kann alles“ auf die Gerichtswiese ein. Kleine Besucher zwischen vier und zehn Jahren werden für circa 20 Minuten in die wunderbare Welt der Clownerie entführt. Anschließend können modellierte Ballonfiguren mit nach Hause genommen werden.

Hilchenbach: Das sind die Corona- und Verkehrs-Hinweise beim Mondscheinmarkt

Eine Maskenpflicht ist seit dem vergangenen Wochenende im Außenbereich an Verkaufsständen nicht mehr Vorschrift, die Veranstalter empfehlen trotzdem das Tragen einer Maske, wenn der empfohlene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Es wird gebeten, die AHA-Regeln zu beachten und bei Erkältungssymptomen zuhause zu bleiben.

Der Busverkehr wird am Samstag, 23. Oktober, und Sonntag, 24. Oktober den Marktplatz in Hilchenbach nicht anfahren, sondern nur im Bereich der Bundesstraße B 508 halten. In dieser Zeit ist der Marktplatz komplett gesperrt und kann nur in Ausnahmefällen von Rettungsfahrzeugen befahren werden. Der Ruinener Weg und die Dammstraße sind von der Sperrung nicht betroffen.

Mondscheinmarkt in Hilchenbach: Jetzt für das Kürbisschnitzen anmelden

Wenn am Samstag, 23. Oktober, ab 17 Uhr der Mondscheinmarkt stattfindet, wird der Hilchenbacher Marktplatz auch mit gruseligen oder fröhlichen Kürbisköpfen dekoriert. Deshalb bietet der Aktionsring Hilchenbach für 60 Kinder ein kostenloses Kürbisschnitzen an.

Das Schnitzen erfolgt überdacht im Bereich des Hintereinganges des Rathauses. Jeweils zwölf Kinder, verteilt auf sechs Tische, können im Stundentakt ab 14 Uhr jeweils einen Kürbis gestalten. Dieser wird dann mit Namen versehen und in der Dämmerung auf dem Mondscheinmarkt ausgestellt. Die Kürbisse können am darauffolgenden Sonntag von den Kindern abgeholt werden.

Anmeldungen für das Kürbisschnitzen nimmt ab sofort die Touristik-Information per Mail an touristinfo@hilchenbach.de oder unter 02733/288-133 entgegen. Bei der Anmeldung bitte Name, Alter, Anschrift des Kindes und eine Rufnummer hinterlassen, natürlich auch die gewünschte Uhrzeit.

Die Helferinnen und Helfer beim Kürbisschnitzen sind alle vollständig geimpft und werden einen Mund-Nasenschutz tragen. Die Kinder sollten nach Möglichkeit am Samstagvormittag freiwillig einen Selbsttest machen. Eltern, die ihre Kinder beim Schnitzen unterstützen, werden gebeten, ebenfalls einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

