Motorradfahrer (80) aus Siegen bei Unfall schwer verletzt

Der Rettungsdienst bringt den Mann in ein Krankenhaus

Siegen/Schmallenberg. Vermutlich auf Rollsplit stürzt der 80-jährige Siegener mit seiner Maschine in Schmallenberg und prallt gegen ein Betonrohr.

Ein 80-jähriger Motorradfahrer aus Siegen ist am Mittwoch, 22. Juli, auf der Jagdhauser Straße in Schmallenberg gestürzt. Er wurde schwer verletzt.

Gegen 15.20 Uhr war der Kradfahrer laut Polizeiangaben von Fleckenberg in Richtung Jagdhaus unterwegs. Ausgangs einer Kurve verlor der Mann, vermutlich auf dem aufgebrachten Rollsplitt, die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte in den Straßengraben. Hier prallte er gegen ein Betonrohr. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

